正論：遊行化整為零　十八區無安寧

香港史上最慘烈的政治鬥爭正在上演，反對派來勢洶洶，政府招架乏力，幾乎讓了半壁特區給敵人。本報早已多次警告，反對派不奪管治權不罷休，起初戰場主要在港島金鐘一帶，後來見七一遊行人數明顯較六一六減少，便把心一橫化整為零，將抗爭變成地區化，以金鐘中環為中心，輻射到港九新界十八區，在網上號召每區搞遊行及衝擊示威。先有上周六的光復屯門公園，昨日在尖沙咀區亦有遊行往西九高鐵站，事先張揚還有本周六上水、七月十四日星期天沙田遊行等等……網民稱之為遍地開花，希望最終有日可以十八區同時有遊行，向政府施壓。



如果以為這只是好事之徒起哄的惡作劇，就會像政府般中招，輕易相信之前遊行是單純反對修訂《逃犯條例》，忽視背後的政治動機是爭奪管治權，結果陷入萬劫不復之境地。泛民主派近年聲勢日漸下降，除了因為缺乏實質政績支持，另外是缺乏地區樁腳，泛民的支持者未有組織聯繫，各有各做，招致失敗。現在各區搞政治運動，反對派視為結集力量的大好時機。



中大在數年前有研究指出，年輕人及高學歷人士對社區感到疏離及無力，現在每區搞遊行，正好給這些人聚腳活動。例如屯門居民山長水遠去港島區遊行有點強人所難，但本區便方便得多，而且針對的是「公敵」賣唱大媽，美其名保護自家後花園，較政治爭拗更有吸引力。總之每次都巧立名目，名義上與反修例行動切割，若沒有實際暴行，在執法上十分困難，加上人數眾多，難以一一拘捕，只好站在火線後，任由他們胡來。



區區有遊行，日日無安寧。每個周末周日搞事受影響的還有商戶，像尖沙咀不少名店昨日要關門以防殃及池魚，高鐵西九站亦要封出口停止賣票，大量旅客受到影響，對衰退的旅業是雪上加霜。反對派不會考慮到遍地開花的後遺症，殺雞取卵才是他們最終目的，等到各區的地方勢力成了氣候，便會高舉港英旗「揭竿起義」，十八區同時進行遊行，然後在中環發動新一次更大型的佔領行動，各區警力疲於奔命，根本無力分身支援金鐘，到時一區是太陽花，另一區是茉莉花，中環相信高掛的會是黑紫荊了。



高貴者最愚蠢，卑賤者最聰明，最平易的哲理，精英們一生也弄不明白！毛澤東對群眾運動了解透徹，香港管治班子自以為高高在上，忽視民生疾苦，令到反對派有機可乘。



政府已病入膏肓，如在深切治療部留醫，滿身插喉，綁手綁腳，面對洶湧猛烈的衝擊，根本無能為力，坐以待斃。一群行屍走肉的官僚，一盤散沙的建制陣營，懶理遊行成了風土病，十八區淪陷。林鄭還叫市民給機會，官僚自救都無力，怎救萬民於水深火熱中？遍地開花葬送特區政府，維港殘陽夕照，兩制步入倒數階段了。



