產評：美就業金玉其外　聯儲兩難恐累事

美國上周五公布了就業數據，雖然新增職位好過預期，但失業率微升及薪金增幅呆滯，令聯儲局陷入減息兩難，究竟是就業理想會引致經濟過熱，抑或薪金停滯會窒礙通脹？相信連當局也難以定斷。一旦放水時機受耽誤，更會危及全球經濟，投資者不得不防。



數據顯示，美國六月非農業職位大增22.4萬個，好過市場預期的16萬個及五月僅7.2萬個，惟失業率微升0.1個百分點至3.7%，平均時薪按月僅增0.2%，低過市場預期增長0.3%。這就是矛盾所在，因為聯儲局政策目標是同時「穩就業，谷通脹」。目前就業穩住了，通脹是否須透過減息催谷呢？一旦減息，由於就業已極大化，經濟隨時有過熱風險，市場難以接受短期內掉頭加息。更麻煩的是，當局史無前例地面對着整個美國政府的龐大施壓，就連市場也認同要大幅放水。



事實上，踏入七月，每日都是美國經濟里程碑，因截至今年第二季，已追平了九一年三月至○一年三月的史上最長經濟增長期紀錄。由於經濟要連續收縮兩季才被定義為衰退，即就算第三季不振，今次衰退最快也要第四季才確認。然而，市場卻愈益擔心衰退臨近，反映整體融資成本的美國十年期國債孳息率上周曾低見1.93厘，創一六年十一月以來最低，須知道當年聯儲局只加了一次息，利率仍接近零。再者，十年期債息疲弱讓它與三個月期債息「倒掛」擴大，並由五月二十三日至今持續逾一個月，根據往績，百分百預示美國經濟會在未來數季內衰退。該倒掛雖不是最主要指標，但亦受聯儲局注視，意味着市場給予的壓力不輕。



與此同時，實質數據也向聯儲局施壓！有快遞機構發表了「全球貿易晴雨表」，估計未來三個月全球貿易指數將由擴張大跌至收縮，為一五年以來首次陷入全面衰退，更警告為中美貿易戰開打以來，從未出現過的負面信號。



除了經濟數據，聯儲局也面臨來自歐洲的壓力。作為歐元區最大經濟體德國，其十年期債息上周跌至低於歐央行指標利率水平，如此低的債息預示歐洲經濟確實有衰退危機，因上次類似情況已是○八年十二月金融海嘯期間。可以想像的是，如果歐央行大幅放水而美國不跟隨，美元就會飆升，除了特朗普不高興，聯儲局也不願看到。



面對內外夾擊，聯儲局確實進退維谷，更大的難題是一旦貨幣政策失誤，受累的是全球，投資者切勿因憧憬全球放水而亢奮。



