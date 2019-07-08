世界視線：歐盟拖延時間　伊朗嫌棄小惠

伊朗在五月八日向中俄英德法五個核協議簽署國，作出六十天「箍煲期」承諾，保證期間將繼續履行核協議，不增加濃縮鈾提煉，期限剛好於昨日屆滿。德黑蘭直斥歐盟沒有履行義務，間接違反協議，故決定把濃縮鈾濃度提高，威脅濃度將達到核武器所需的百分之五，美伊開戰危機急劇升溫。



法國總統馬克龍前一天與伊朗總統魯哈尼通電話，成功將免戰期拖至七月十五日，爭取各方重啟談判，期限剛好與直布羅陀對伊朗油輪的扣留令限期重疊。到底在這倒數的數天，局勢會否如歐盟所願降溫，抑或正中白宮鷹派博爾頓下懷，一發不可收拾？



伊朗樂於挽回核協議，條件是撤銷單方面制裁，但這一次並非衝着美國，而是向歐盟放話。哈梅內伊心腹韋拉亞提直斥歐盟沒有提供方法讓伊朗突破美國的經濟封鎖，對歐態度由友好轉趨強硬。事實上，法德等國早已擬定「貿易往來支持工具」（INSTEX），助伊朗與歐洲交易和結算，奈何之前仰着特朗普的鼻息，一直未有推行。直到本月初，首筆交易才宣告快將完成，用以物易物方式貨銀兩訖，幫伊朗規避美國制裁。但按韋拉亞提的說法，明顯是嫌杯水車薪，不滿只得歐洲藥品食物，不足以救伊朗經濟。德黑蘭的短期目標，是爭取透過INSTEX出售石油或換取信貸額度，重啟金融引擎，但法國亦表明交易前提是伊朗要全面遵守核協議的承諾，法伊元首通話或曾爭拗這一點。伊朗威脅提升濃縮鈾，則是試探歐盟的底線。



所以，接下來這星期的博弈屬於歐伊多於美伊，歐盟由斡旋者淪為被問責的一方，可謂有苦自己知。美國擺出按兵不動的姿態，間中增添一兩個制裁對象，無意主動為談判多出一分力；這邊廂伊朗亦自斬談判之路，逼歐盟選邊站。INSTEX不過是歐盟用來虛以委蛇，卻被伊朗打蛇隨棍上，歐盟該如何拔出深陷的泥足？



直布羅陀風波，西班牙幫倒忙，踢爆扣船是遵照美國要求。革命衞隊怒火中燒，揚言要「反扣英國油輪對抗女王的海盜」。為勢所逼，歐盟只能放船釋出善意，否則就擺明站在美國那方，更難令伊朗就範了。



