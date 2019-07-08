香港一些政客、學者及媒體正在鼓吹以下的歪論：



一、暴動不是暴動；



二、犯法不是犯法；



三、法治不一定要守法。



這是怎樣的道理和邏輯，還虧是由大律師和學者口中說出，是他們腦殘，抑或是為了政治陰謀，連基本的政治和法理常識都置之不顧？即使有媒體吹捧，他們可以欺騙群眾嗎？這不過是自欺欺人，把遮羞布都揭掉，就會暴露出他們赤裸裸的無賴本性來。法律面前人人平等，是否屬於暴動，法律有明確的標準。「612」晚上不是暴動是甚麼？其後發生的衝擊警總、衝擊立法會，示威者非法闖入肆意破壞和盜竊，不是暴動是甚麼？是因為他們說有政治訴求，便可脫罪？那為甚麼先前警員執法過於積極，被指襲擊市民，便要負上刑責？若有民主政治訴求便可免責，那豈不是把民主口號變成免負法律責任、容許胡作非為的護身符？倘若年輕人便應獲體諒和特別照顧，那麼年輕的黑社會和小混混是否又要「特別照顧」，以免部分人獲特殊優待？法律是否可以不管對所有人的公平公正？



因為有政治訴求，政府不聽，便一哭二鬧三上吊，這與年輕人被父母拿走手機，不讓其沉迷電腦遊戲的反應一樣。政府和家長是否要乖乖聽從他們，讓他們自暴自殘？這些年輕人的政治訴求是否合理才應該是關鍵！在暴動中，部分暴民要求脫離中國獨立，恢復英國殖民統治，歸英歸美，香港政府便應順應他們嗎？要順應他們，倒不如把他們圈起來，裝上船，送往英國、美國，或者更近的澳洲，這些主張民主自由人權的國家接收他們，作移民、政治難民也好。



這樣做，相信他們不會再鬧，也順應了他們的訴求。問題是英國、美國、澳洲指指點點可以，出一點錢資助香港暴動可以，但要他們接收香港這些政治暴民，相信絕不可能。或許，他們聲稱要獨立，要歸英歸美，就請澳洲撥出一個小島來讓他們獨立，不做中國人吧！



香港的基石是法治，法治的基礎是守法。任何一個文明社會都有警察以至軍隊，都是為了保證社會穩定、社會秩序、社會道德制度，理由是在每個時代，每個社會都會有一批人，無論怎樣教化都不肯守法，以破壞為榮。初心如何、根源如何都不重要，重要的是他們可不顧一切犯法，破壞社會，不理會社會大多數的要求和利益，軍警與監獄便是為了鎮壓這些不法之徒而存在。香港非君子之國，更有外國勢力介入，要保證社會穩定，就需要堅持完整健全的法治。