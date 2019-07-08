犯了錯誤，盡快糾正，方可化被動為主動，減少損失，消除影響，反敗為勝。假若不知糾錯，拖之愈久，大局崩潰，再想糾錯而不得、而無用。面對今日之風波險局，朝廷要想糾錯，首先就要糾正特首林鄭月娥跪低投降的路線；二是堅決果斷依法辦事，懲處暴亂分子；三是揪出暴亂的組織策劃者、幕後黑手；四是堅決打擊反中亂港集團及其喉舌的煽動暴亂之所為；五是對反對派喉舌、「金主」「搞手」老帳新帳一起算，對他們涉嫌違法之種種行為一併檢控處理；六是改組管治班子，像鄭若驊這樣的律政司司長必須堅決拿掉。



上述糾錯方案，須責令林鄭月娥不折不扣落實執行，不能講條件，林鄭若不幹，那就讓她下台，不能因為害怕「換人」比較麻煩而畏縮不前，被其「拿住」。事實上，少了誰，地球照樣動，香港照樣要發展，照樣會有人出來收拾局面，對中央而言，解決人事難題是繞不開的坎兒。長痛不如短痛，若朝廷連這點勇氣和辦法都沒有，那還講甚麼維護一國兩制，講甚麼中央全面管治權，講甚麼國家主權和安全，講甚麼中華民族偉大復興？



等局勢穩定後，修訂《逃犯條例》可以放一放，應先行推出二十三條立法。此法通過後，朝廷和香江府衙手中就有了打擊一切反中亂港、破壞國家、勾連外部勢力，妄圖分裂國家、製造輿論煽動「顏色革命」的最有力的法律武器。這次「反修例」，反中亂港集團和美英西方勢力之所以動員一切力量、不擇手段的瘋狂反對，就因為他們看到「修例」之後就是二十三條立法，他們末日將臨。



因此，無論香港在任何形勢下推出二十三條立法，都會是一場最為重大的政治博弈，會掀起軒然大波。然而，經過今次「反修例」跪低投降的教訓，香江府衙再推二十三條立法，都是只能勝、不能敗，哪怕「本地立法」不成，那就通過中央、通過全國人大常委會決議在港實施「國安法」。只有反擊到這一步，中央和一國才算收復失地，香港安寧穩定可期，正氣壓邪可期。