「北極朝廷終不改，西山寇盜莫相侵。」這是唐代詩聖杜甫的名句，意指朝廷就像北極星一樣始終不會改變，西方的吐蕃不要來侵擾。可惜現實並非如此，這年頭西方寇盜不僅頻頻相侵，還與洋奴漢奸裏應外合，將香港搞得雞犬不寧。面對如此亂局，港府固然無能為力，一跪再跪，朝廷似乎也束手無策，只能不斷與洋人打嘴仗。



過去反對派一直否認勾結外部勢力，即使是佔中那樣大規模、耗巨資的動亂，也不承認接受外國資助和培訓。但今次反修例風暴，他們已不再掩飾，乾脆赤裸裸要求外部勢力介入，大有八國聯軍圍攻北京之勢，以至連西方政客和傳媒也直認不諱，這是一場精心部署的「顏色革命」，就像曾在烏克蘭、格魯吉亞等地發生的事情一樣。



那位在立法會大樓前發表宣言鼓動激進分子衝擊及留守的梁繼平，事發翌日即急急離開香港，取道台灣轉往美國繼續「留學」，可見這班帶頭搞事者均有備而來，已預留後路，正如旺暴案中的黃台仰和李東昇獲德國政治庇護，若非有外部勢力撐腰，他們不可能如此囂張，如此肆無忌憚。



眾所周知，透過政治捐款資助各地反對派製造亂局，從而推翻當地政權，一直是美國最擅長的把戲，世界上任何地方發生的政治動亂或顏色革命，都可以見到美國國家民主基金會等非政府組織的身影。這些所謂非政府組織，其實都是美國國務院轄下機構，接受美國國會監察，從事美國官方不方便出面的秘密任務。漢奸黎曾被揭發向反對派政黨及個人秘密捐款逾四千萬元，而且全部由一位曾從事美國海軍情報工作的洋人經手，當中有何蹊蹺，不是很耐人尋味嗎？



說到底，漢奸黎之流也好，整個反對派也罷，都不過是洋人操控的政治傀儡。他們不是在守護香港，而是在破壞香港，如果有人至今還看不清他們的真面目，最好去驗眼和驗腦。