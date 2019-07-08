有網民前日發起「光復屯門公園」行動，聚眾遊行，要求當局處理噪音滋擾、取締不雅賣唱等活動，警方稱約一千八百人參與，舉辦者聲稱過萬人撐場，頗有吹噓作大之嫌。遊行期間有人辱罵賣唱女子，舉起「勿摸活家禽」橫額，遊行完畢後仍未散去，一度釀成衝突，禍及西鐵站周邊，甚至屯門警署也受牽連。



示威者的目標是在屯門公園內賣唱的女子，稱之為「大媽」，指其打扮妖艷，舉動大膽，挑逗公園「阿伯」，醉翁之意不在酒，藉此賺取大額打賞，據說有時候可高達千元。示威者聲稱想趕走她們，不容她們再在公園內「搵食」。本來這些女子若有違法賣唱或做出有傷風化的行為，應該是屬於康文署及警方職權範圍，毋須市民越俎代庖，顯然有人欲以行動凸顯執法者無能，宣洩反政府及仇警情緒。項莊舞劍，志在沛公，入夜後便露出端倪，逾六百人包圍屯門警署，高叫「香港警察，包庇罪犯」！



前日在屯門遊行反「賣唱大媽」，集結西鐵站邊；昨日又有人號召遊行往高鐵西九站，目標是內地旅客。周末又會去哪兒搞事？先是金鐘、中環慘遭蹂躪，屯門又殺聲震天，尖沙咀亦成戰場，港九新界都有示威，鐵路沿線變了遊行路線，無孔不入。普羅市民周末想找清靜之地度過，恐怕要效法古人行山登高避難了。



只不過一個月，香港從萬象之都變成亂象之都，所有旅遊景點都給示威遊行搶去風頭。有人說台灣最美的風景是人，若問旅客，香港最醜的風景應該也是人，是那些逢中必反，視無辜的同胞如殺父仇人的暴徒。若他們回內地旅行時，被人用敵意「招呼」，又會有何感受？原諒他們吧，被漢奸洋奴洗腦，聖賢書忘得一乾二淨，又怎會記得「己所不欲，勿施於人」。那麼討厭中國，快點移民吧，你們走光了，香港才真正「光復」！