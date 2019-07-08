反對派鼓動示威者抗爭衝擊後，立法會備受摧殘，連大樓內的電腦硬件都被掠去一空。示威者甚至連立法會餐廳也不放過，雞蛋盡失，雪櫃部分飲品被喝掉，僅放下數百元就當找數，事後政客及爛果報還要在社交網站「讚揚」示威者高質素，請問區區數百元夠找甚麼數？何高質素之有？



當局初步估計，維修立法會起碼耗費數以千萬元計，十月前都不可能復會，多少民生議題被延誤，多少經濟損失在背後，堪稱難以估量；至於被偷走的電腦硬件，內藏官員、議員及其助理的個人私隱，會否遭到示威者在網上公開甚至上門滋擾，無人說得準，若這樣的示威者都叫高質素，這個世界恐怕無人不是人上人了。



事實勝於雄辯，示威者有破壞無建設，所作所為跟江洋大盜無異，反對派盲目歌頌，強詞奪理，根本站不住腳，無非是誤導公眾以煽動更多年輕人反政府罷了。政客可能也自知詞窮理屈，說到無話可說，就說比起港府的暴政，破壞立法會不算甚麼；再不然就諉過警方擺空城計引人衝擊，是非顛倒，黑白不分，莫此為甚。



最虛偽的是，七一當日不少政客假仁假義擋在示威者面前阻止他們衝入立法會，當中毛孟靜哭得梨花帶雨，叫示威者「諗吓媽媽先」、「暴動罪坐十年」，最七情上面。事後有傳聞指該名被她哭勸的示威者正是其兒子，儘管後來她澄清兩子都在外國，又強調兒子前途一片光明，問題是，既然違法達義是偉大光明正確的，政客又說示威者的所為才是真正愛港的，為何她不召兒子回港一起衝擊？難道自己的兒子特別矜貴，別人的兒子就你死你賤？



說穿了，政客煽動年輕人衝擊無非為了選票，現在得米了，當然不想示威者連立法會也拆掉。然而請鬼容易送鬼難，年輕人一股衝動禁也禁不住，更多更大亂象陸續有來，政客勢必引火自焚。