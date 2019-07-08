自從六月九日爆發號稱有過百萬人參與的大遊行後，特區的管治班子紋風不動，一直維持原班人馬，大抵早已超出了不少政評人的估計。當時甚至有人預言，特首林鄭月娥要在第一次大遊行後的十天內離職。



正如本欄曾說，上述一類言論是用西方民主社會的思維模式套在香港之上，張冠李戴，當然容易產生誤判。在民主地區，一個元首離任了，內閣倒台了，可以繼任的人多如牛毛，選民大可慢慢選擇；香港卻不同，特區政府是「熱廚房」，才智之士不敢輕易闖入，所以中央可供挑選的人不多。選舉開放的社會，是官員求職；不開放的社會，則往往是職求官員，香港便是一處職求官員的地方。



由特首到問責官員，北京都有找人難之嘆。以特首為例，不能民望太低，要中央信任，又要能夠游走於中國與西方世界之間，尤其困難的是對方兼具上述條件，而又能對行政長官一職感興趣。過去幾任特首已充分證明，這個職位不易當，原本再高的民望可能也會燃燒殆盡，這樣一份工作，可不是一般人當得來的。



以現任行政長官林鄭月娥為例，她上台前，無論真情抑或假意，都宣稱對特首之位興趣不大。據說是北京再三邀請，承諾一定讓林鄭當選，她才一副勉為其難的樣子入主了禮賓府。這便叫職求人，跟西方選舉人才的模式完全不同。



正因為往往是北京主動相邀，所以即使特首做得不好，若非對方叛變，阿爺在責任上、情理上都很難隨便「斬殺」。我早前已經說過，特區歷史上至今還沒有一個因認錯而下台的行政長官，更沒有一個是正式「被炒」的。要知道職求人的工作，你若輕易炒人，往後就更難請人，阿爺不得不顧慮及此。



特首之位不敢隨便動，其他問責官員也同樣覓人難，這便成了當前特區班子的困局。