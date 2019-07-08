以往有些人會揶揄警察「只掛住抄牌，捉賊又唔見你咁叻」，但今時今日，大家都睇到，自反修例風暴，警方都站在風口浪尖，一周內兩次包圍警總；七一「㷫」回歸，一班蒙面暴徒大肆破壞立法會，警察事後又忙於搜證拘捕之！接着又有「光復屯門公園」大遊行，入夜後演變成包圍屯門警署！看來，遊行示威者圍警總、警署，日後會變成「風土病」。管治失控，香港日後有排亂！



事實上，香港已不是一個「宜居城市」，不是各類瘟症來襲，就係示威、遊行、「光復」不停，君不見「反大媽」、「光復屯門公園行動」，旋即演變成包圍警方。警方夾在兩大陣營中間，只能設法隔開他們，組成人肉鏈護送被圍大媽離去，繼而兩陣叫囂，粗口橫飛，有人大嗌「有事就警察，無事就黑警，食×啦！」但見警察只是默默的執行職務，盡量化解雙方彼此矛盾，香港呢支警隊，對比起世界其他地方的警察，仍算相當克制。



示威者搞咁多嘢仍意猶未盡，昨日又殺入尖沙咀，遊行至高鐵西九站，更有人號召到廣東道名店及高鐵站「招呼」內地遊客。總之，搞事者唔擾民、唔搞死香港經濟民生誓不罷休！警方據聞又出動逾二千警力戒備，香港警察，豈能不疲於奔命？近日網上常見警察吐心聲鳴不平，像「現在敵人恥笑，市民失望，家人痛心，同事恥辱。但一說這些，就有人叫你別散播負面情緒，難道呻兩句說真話都不可以？為甚麼這時候仍要騙自己說我們非常有正能量？」



警察的無奈，除了反對派常妖言惑眾，動輒指摘警方「濫權」，致使警察執法顧忌多多，暴徒則更有恃無恐；更甚的是社會歪理連篇，有狀棍甚至叫政府「暫緩搜捕」暴徒；又有所謂作家在面書為暴徒塗脂抹粉，指當日破壞立法會者是「有秩序的暴力」，香港妖霧瀰漫，難怪警察執法視線受阻！