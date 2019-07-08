勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，政府「沒有一個水晶球」，難以準確估計科技發展的速度，不可確定未來勞工市場發展，而在經濟過渡期間，本港部分年齡較高、不具備新工種所需知識和技能的勞工或失去工作。



羅致光「水晶球論」其實是「卸責論」，特區政府在人力市場發展及預測的表現不佳，對科技發展衝擊更是後知後覺，政府多屆高層均不重視科技發展，令本港科技發展明顯落後其他地區。實際上科技發展早於廿多年前，其對勞動市場的衝擊，當局無可能今日才知。



在當前以創科經濟和智慧城市建設為主軸的全球博弈中，香港若不加快步伐發展創新科技，自身競爭優勢將面臨消失。



政府一向較為重視大學的基礎研究，而忽視中下游應用研究的需要，院校對知識成果轉移發揮不足，形成香港科研往往停留在紙上談兵階段，落實成為產品的卻十分有限。



政府應再加大實質的經濟誘因，鼓勵更多企業參與研發，推動產業創新。政府可考慮推出研發、設計及營造品牌開支享有更多稅務折扣優惠，令企業更有動力從事具備商業價值的研發、設計及建造品牌工作。



香港科研人才的比例相對西方亦較低。香港家長只鼓勵子女唸商科、法律、醫學，由於長期缺乏優才生唸數理學科，香港現在STEM（科學、科技、工程及數學）的人才嚴重不足。面對未來大數據年代，香港如果持續缺乏科研人才，將難以取得突破。



香港應在不同教育領域上，配合科研的急速發展。教育局應更新科學、科技及數學課程，加強師資在職培訓，讓教師提供更多相關學習活動，充分發揮學生的創意與潛能，積極培養各類科技人才，亦應提供更多各行各業科技應用的再培訓計劃，以應對全球急速的經濟及科技發展所帶來的挑戰。