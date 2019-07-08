內地司法腐敗令人觸目驚心，牢房如同黑幫山寨，身陷囹圄的罪犯，居然在壁壘森嚴的監獄高牆之下，輕鬆自如地隨意出入，在社會上為非作歹；監獄系統已成腐敗重災區之一。



內蒙古紀委監委近日通報稱，內蒙古錫林浩特監獄前監獄長趙慶林等十六名獄方人員，日前被揭玩忽職守、放縱罪犯，徇私枉法、弄虛作假，充當黑幫「保護傘」，甚至讓一名正在服刑的黑幫成員挖洞自出自入，外出期間更肇事奪命交通意外及犯傷人刑事案，不僅多次獲減刑，甚至服刑期間自由出入監獄，且重新犯案。



不止是內蒙古監獄如同黑幫山寨，近期全國掃黑除惡行動挖出大批「保護傘」，其中不少也與監獄有關，例如廣西已落台的多名廳級官員均有在監獄系統任職的經歷，當地各級監獄系統也都有獄警被查；黑龍江齊齊哈爾市日前則揭發北安監獄黨委委員、政治處主任劉亮，監獄偵查科副科長劉功楠，監區警員程子江等三人充當黑幫保護傘；山西特大黑幫組織「小四毛」案，共有山西省監獄系統從省監獄管理局局長、副局長，臨汾監獄黨委書記、監獄長等十多人被處理。



內地監獄表面上高牆鐵網、戒備森嚴，實際上早已腐敗得千瘡百孔、亂象叢生，錫林浩特監獄所發生的「風雲」不過是其中冰山一角而已。監獄腐敗的最大問題是缺乏監管，不少獄警自把自為、胡作非為，外界根本無從知曉。



早前曾被整治的遼寧鐵嶺監獄便是一個典型。在鐵嶺監獄，犯人可以吸食冰毒，可以電話下注賭波，甚至可以叫「小姐」召妓，以假夫妻之名在獄中「洞房」。當然，犯人要想在獄中「及時行樂」，一切都得金錢鋪路。監獄腐敗的另一典型是「靠監吃監」，將犯人當作搖錢樹，以減刑假釋為誘餌，向犯人索賄，只要願意給錢，無論刑期多長，都能變相保釋。



事實上，監獄腐敗，不僅僅是獄警與囚犯同流合污，放任囚犯在監獄肆意妄為，協助犯人提前獲釋，或保外就醫，也必須要勾結法官來判決。例如上述錫林浩特監獄挖洞外出的黑幫，竟三次獲減刑；又比如雲南黑幫孫小果，二審都判死刑，法官卻能以任何人都心知肚明的所謂「發明專利」，改判無期，更提前釋放。



幾乎沒有人會否認，司法腐敗是目前內地的一個普遍社會現象，法官吃完被告吃原告，還可以吃囚犯，在每每遇到和權利、金錢相牽連的案件時，法律天平總會向權利和金錢一方傾斜。誰給錢多就讓誰贏，誰靠山硬就讓誰勝。同樣一個刑罰，權貴可以法外容情，逍遙法外，普通百姓則罪無可赦甚至罪加一等。司法已成為權貴手中的玩物，窮人心中的夢魘。



內地司法腐敗長期難以遏制，使百姓對社會積小恨成大怨，也是造成目前官民對立，貧富對立矛盾的根源之一。如果說司法是社會公平正義的最後一道防線，監獄則是這道最後防線中的一個重要環節，若監獄腐敗不能遏止，代表司法正義的最後一道防線又豈能守得住？