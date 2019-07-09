世界視線：不滿偏袒民主黨　特朗普修理霍士

有英國傳媒聲稱取得政府內部機密電報和簡報，指該國駐美大使達羅赫曾在相關文件中批評美國總統特朗普「無能」和「獨特地失衡」，並認為其任期將會以「崩潰」和「恥辱」結束。無獨有偶，在外國盟友對他有微言的同時，特朗普跟國內最大盟友亦鬧得頗不愉快。



說的是被外界視為特朗普「御用電視台」的霍士新聞。特氏在社交網站發文鬧爆「假新聞」，人們早已見怪不怪，近日他就接連發推文，指摘《紐約時報》在報道美墨邊境非法入境者收容設施的情況時誇張失實；隨着大選日漸臨近，特氏連霍士也「冇面畀」，以下這則貼文是典型例子：「這個周末收看霍士的節目，比收看收視奇低的CNN感覺更差。」據報道，特氏主要是不滿霍士給予民主黨政客太多廣播時間。



有心水清的網友指出，霍士今次惹惱總統並非政治原因，而是在報道美國球迷在巴黎慶祝女子足球隊奪得世界盃時，連爆粗辱罵特朗普也一併收音。然而冰凍三尺，非一日之寒，該電視台早前為印第安納州南本德市市長、民主黨總統參選人布蒂吉格舉辦市民大會，便被特氏痛罵，再之前霍士為另一民主黨參選人、佛蒙特州參議員桑德斯舉辦市民大會，同樣觸發特氏不滿。



霍士新聞到底有否偏袒民主黨？眾所周知，特朗普接受霍士新聞台專訪比其他幾個有線新聞頻道加起來還要多，他跟霍士名嘴漢尼提私交甚篤，甚至定期致電對方徵詢治國意見，更是公開的秘密；問題是，霍士即使如何偏頗，畢竟也要遵守一定的新聞規律，之前CNN記者阿科斯塔被白宮沒收記者證，霍士就「幫理不幫親」，毅然跟其他同行一起聯署反對白宮，要他們完全無視民主黨總統初選的消息，無論如何說不過去。更何況該台一向把收視率看得大過天，上述桑德斯的市民大會吸引二百五十萬觀眾收看，豈會輕易錯過？



特朗普在輿論上容不下半點異見聲音，甚至連霍士如此忠誠的媒體也不滿意，他早前建議美國設立中國央視式的官方電視台，看來並非戲言。