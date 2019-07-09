神州觀察：非法傳銷如毒瘤　加強打擊不容緩

非法傳銷如同社會頑疾，無時無刻不在毒害國民，而其洗腦式宣傳誘導手段，更會將人性中至惡一面激發出來，以致為達到「拉人頭」發展下線之目的，一些傳銷分子不惜向身邊的親朋好友下手，哪怕害得他們傾家蕩產、逼上絕路亦無動於衷，當局若不加大力度從重打擊，便是在助紂為虐，絕對不可原諒。



湖南一名楊姓女大學生於畢業實習期間誤墮傳銷組織陷阱，並遭控制人身自由，然而經過組織一輪洗腦攻勢後，自己亦變得麻木起來，並與害她的人一樣幹起騙人入局勾當。更甚者，楊女為了發展下線，竟然以患病為由將自己父親騙至黑龍江海林市的傳銷窩點，且與其他成員一道，對其父進行拘禁、毆打及監視，以致其父逃跑時不幸墮樓而亡，事後更急欲將父親草草火化，罪行從而遭揭發，難怪有網友感嘆說，傳銷真的會讓人喪失人性。



眾所周知，多年來內地非法傳銷活動一直很猖獗，造成的社會危害更是有目共睹，從媒體頻繁曝光的眾多案例不難看出，非法禁錮、脅迫監視都是傳銷組織的必然手段，而由此引發的各種虐打摧殘行為更是司空見慣；至於為逃出「狼窩」而導致的受傷及死亡事件亦時有所聞，譬如雲南大理早前就有男子因此從二十五樓摔下，幸得施工棚架緩衝方檢回一命；而廣西南寧男子為救身陷傳銷窩點的前妻及女兒，更跳樓死控惡行，堪比湖南那位父親更悲壯。



不可否認，在芸芸非法傳銷分子當中，有些人的確是因貪婪本性主動加入，及自身的愚昧無知所致，但更多的卻是被傳銷組織精心打造的各種假象所迷惑，此間不乏一些政府機構、官員幹部及社會名流、影視紅星的「加盟哄騙」，這種現象在非法傳銷的重災區保健品市場最為氾濫，當局可謂難辭其咎；而能將受害人徹底洗腦，令其心甘情願再去加害別人，亦足證傳銷之惡為禍極深，當局必須嚴陣以待。



可以見到，當局近年為打擊非法傳銷沒少下工夫，摧毀一個又一個傳銷窩點，並解救出眾多受害人，像廣西玉林警方最近就成功搗破一宗近四萬人參與、涉案金額逾五十億港元的特大傳銷案；而國家市場監管總局亦連年列出傳銷重點城市、地區進行嚴厲打擊，然而有些城市卻年年在列，久久不能「摘帽」，說明這些地方未能將工作落到實處，官僚瀆職現象仍十分嚴重。



而非法傳銷組織背後的保護傘問題，亦是無法杜絕的腐敗現象之一，像廣西北海市就有派出所所長不但對非法傳銷睜一隻眼閉一隻眼，更一邊收錢一邊放人，枉法濫權，而類似現象肯定非廣西獨有，如此又怎能從根源上禁絕傳銷之禍？