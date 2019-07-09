正論：忘恩負義最大黨　民建聯有負香江

十四萬人齊解甲，更無一個是男兒！反修訂《逃犯條例》一役，除了再一次證明政府無能，反對派狼子野心，亦都凸顯香港的建制陣營是多麼的不堪一擊。其中在立法會擁有最多議席、號稱第一大黨的民建聯，其主席李慧琼曾是行會成員，該黨不但未能獻策抗敵，亦無挺身而出迎戰，沒有作出任何貢獻，亦沒有支援，未能與政府共度時艱，反而大耍官腔，閃閃縮縮。為怕得失市民影響選票，發言幾近與政府割席，如此第一大黨實在令人齒冷。



面對來勢洶洶的反對派挑戰，民建聯怯於對方聲勢，臨時取消今日舉行的周年酒會，是廿七年來首次，令到牛鬼蛇神氣燄更盛。泛民嘲其「斬腳趾避沙蟲」，更教訓稱政黨就是要面對群眾，學者指民建聯做法荒唐，與政府皆如「縮頭烏龜」，膽小如鼠，顏面何存，實在令支持者失望，更為建制派樹立壞榜樣。長他人志氣，滅自己威風。愛國愛港更應挺起胸膛，火裏往火裏去，水裏往水裏去。養兵千日，用在一時，民建聯的表現就像逃兵，逃兵在古代是要被處死的。



回看民建聯歷史，一九九二年成立，由最基本做起，因為其親中背景，在殖民地時期備受質疑，冷嘲熱諷。東方作為香港第一大報，獲得讀者信任，民建聯當年打着愛國愛港旗幟，令到東方感受其誠意。萬事起頭難，回歸前民建聯路途險阻，東方仗義伸出援手，給予中肯的報道，公正的評論，讓各界及讀者認識這個新政黨，及後多次立法會選舉中，東方也對該黨的候選人予以肯定，當該黨告急時也及時施援，多版篇幅報道民建聯的選情，終於造就了該黨成為議會中的第一大黨。



東方應該做的都做了，可算仁至義盡，民建聯得到扶持，可是該黨崛起後，不思進取，「食老本」，只有阿諛奉承政府，未有如實反映民意，嘴臉堪比乾隆身邊的和珅，禍港殃民。



民建聯多年來對香港毫無建樹，反而招惹劣評，他們六位成員舉字牌的照片，給改圖為「民建聯最無恥」，坊間嘲諷該黨「禮義廉」，意思即是無恥。一個政黨給予市民這種印象，可見其作為如何不堪。該黨成員質素低下，當年程介南被揭以權謀私，鋃鐺入獄；鍾樹根的「子烏虛有」，陳克勤的「Try our breast（best）」都在在顯示該黨蛇鼠一窩、濫竽充數。流浪狗獲得餵食，都會感恩，但民建聯多年來完全忘記了是誰大力支持，過橋抽板，亦沒有兌現服務香港市民的承諾，實在忘恩負義到極點。



香港的保皇黨一盤散沙，而且「鬼打鬼」，像自由黨榮譽主席田北俊，當年臨陣倒戈，令到二十三條立法失敗，亦間接導致董建華下台。如今田重施故技，和其弟田北辰在反修訂逃犯例一役，與政府唱對台，更逼宮叫張宇人等三名行政會議成員辭職，指其未能勸止推行修訂。建制陣營，不是像田北俊這樣的「反骨仔」，便是像民建聯這等忘記初心之輩，不但未能團結港人，扶持政府，反而抽其後腿，落井下石。



回歸二十二年，特區所託非人，兩制崩潰，管治權旁落，中央檢討禍因，民建聯這一筆糊塗帳一定要算清楚。