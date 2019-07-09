功夫茶：公院病房鬧不均　丟空放雜物氣人

人有病睇醫生，醫療系統有病又搵邊個？這邊廂公立醫院病床超負荷，病人被迫瞓醫院走廊；那邊廂有醫院吉房處處，部分病房仲用嚟堆放雜物，「有人冇房住，有房冇人住」，資源分配失衡成咁，成個公共醫療系統點止病入膏肓，直頭行將就木喇！



好似北大嶼山醫院咁吖，啟用至今近六年，院內一百六十張病床至今只開得嗰一半，有年近百歲嘅老婆婆因為心臟衰竭、肺炎入院，最終竟然要轉送瑪嘉烈醫院，佢七十五歲嘅仔由夜晚十點折騰到第日凌晨三點，苦不堪言。記者最近去該院視察過，發現大樓五、六樓各有半層丟空，急症科病房及延續護理病房等淪為雜物房，簡直吹脹。



天水圍醫院情況更加誇張。該院原本設計容納三百幾張病床，但啟用兩年半只提供三十二張咁大把，只有原先設計數目嘅一成，其中兩層樓更加係空無一物，部分病人因為床位不足被催促出院，亦有心臟急症病人要轉送去其他醫院。有立法會議員就鬧得啱嘞，醫管局明知病床不足仲將新病房丟空，勢必牽一髮動全身，加重埋聯網內其他醫院負擔，咁搞法擺明當病人福祉冇到。



咁醫管局又點解畫呢？佢哋強調，公營醫療服務及設施規劃要考慮多項因素，而服務對象嘅分布就係其中之一。係人都知，醫管局山頭主義嚴重，資源分配嚴重不均，十足十奧威爾嘅《動物農莊》一樣，有啲聯網龍頭醫院比另一啲水頭更充足。北大嶼山同天水圍醫院主要服務基層市民，會唔會因為服務對象「低人一等」，連帶設備都遜人一籌，畫公仔唔使畫出腸。大家有眼見，醫管局轄下十八間公院急症室，並唔係平均分布十八區，例如長者人口最多嘅黃大仙，到依家都未有急症室服務，老人家跨區送院費時失事，分分鐘延誤治療。



最攞命嘅仲係，公立醫院醫生離職潮近年愈演愈烈，上年度全職醫生流失率創下十一年新高，預計十一年後將會缺少一千五百多名醫生。喺七個蓋冚十個煲之下，前線做到有氣冇碇抖事小，忙中出錯釀成醫療事故先至大鑊。政府開口埋口「大市場，小政府」，千方百計搞所謂自願醫保，無非想將病人當包袱踢畀私營醫療市場，實情係好多基層市民睇唔起私家醫生，就算等到頸都長都焗住要幫襯公院，呢條卸膊爛橋根本唔work。



特區政府就係咁嘅嘞，善財難捨，冤枉甘心。大白象工程超支頻仍，呢度唔見十億，嗰度唔見八億好哋哋，浪擲萬億起「明日大嶼」人工島眉頭都唔皺一下，叫佢投放更多資源畀公共醫療服務，好似食佢隻車咁款。官視民如草芥，市民又有乜可能唔視政府如寇讎！