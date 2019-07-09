七月七日沒有出現衝擊西九高鐵站，這是香港的萬幸，但此舉亦可顯示出政治形勢的變化。



這次是美國策動的「顏色革命」，兩場大示威、兩場暴動都推翻不了特區政府。林鄭月娥等變成軟腳蟹，但還未致舉手投降，中央政府的支持還是堅持，香港的治權還未有被搶奪，不過損失當然是沉重的，尤其是政府與法治的威信。



美國的意圖相信並不是一舉奪取香港的治權，它也沒法在中央政府堅持監控之下奪取治權後還可以保存。今次其實與「佔中」等一脈相承，不停地打擊特區政府的管治能力，制約中央政府，最終當然是奪取治權，乃至把香港獨立。但是美國深謀遠慮，並不急於一時，只是擴大招降納叛，培養支持者，鞏固示威暴動建立的資源、人脈和輿論聲勢，徐圖後計。



其次，今次是抄襲台灣太陽花學運的模式，以衝擊、破壞立法會為目標，徹底打破特區政府與立法會的威信，方便其後的選舉爭取勝利。太陽花學運之後是民進黨重奪政權，但在民進黨以外，卻成就一批更激烈的台獨組織，既可以監督民進黨，防止黨的元老復辟，也可以進一步擴大在年輕人中發展台獨。相信香港的發展也是一樣公式化地推行，目標是區議會和立法會選舉。若他們在立法會取得多數票，香港治權將會動搖，至少香港的施政便全然受阻，發展便為破壞所替代，間接地證明「一國兩制」不可行。從示威中佔大多數的是大學生、中學生，便可見其戰略已初見成效，可能在年輕人中間產生的效果更勝於台灣。



「七七」示威相對平靜，理由可能是美國已經收兵。目標已經達成，中美貿易談判以美國讓步來恢復，美國毋須在香港繼續掀起暴動（或許中美已有默契）。今次的暴動，似是有一特別訓練的小組，專門帶頭衝擊警察和破壞立法會設施，當然包括盜竊立法會辦公室內的電腦硬件、軟件的資料，衝擊一成便立即撤退，以保存不受警察逮捕或被認出身份。如網上所述，主其事的香港前學生領袖，個別已迅即逃離香港。沒有這個小組帶頭，沒有這些前學生領袖指揮，相信今次示威的烏合之眾，只會到處騷擾卻形成不了強而有力的暴動。香港或許正回復到「佔中」清場之後的表面安靜局面，等待美國另一次指揮。



這個時候正好是警察緝捕犯罪分子，特別是在網上網下指揮策動者，也好好把策動者名單整理出來，在香港的出入境管制作出監控。至於林鄭怎樣扭轉政治逆勢，要看她的智慧和中央政府的智慧了。