反對修訂《逃犯條例》引發連串暴亂以及G20峰會結束、中美重啟貿易談判後，山姆大叔對「干預香港事務」暫時「後退」半步，英國人則從老美背後竄了出來，衝在前面向北京直接揮拳，它是老帳新帳一齊算，搬出《中英聯合聲明》，大談「責任」、大談「法律效力」，還力撐反中亂港集團發動的這場旨在奪取香港管治權、實現「顏色革命」的暴亂，威脅北京如果不按反對派的要求辦事，「後果非常嚴重」，老英外相甚至說「不排除制裁中國」，必要時會「驅趕中國大使」，對華外交宣戰也。



這一陣子，英夷像是吃錯了藥，有老美在前，它的膽子也突然肥了起來，要找回當年和中國談判香港前途問題時「鐵娘子」初赴北京時那股威風。然而「鐵娘子」遇到了「開鋼鐵公司」的「鄧鐵漢」，一個回合下來，她那點兒挾「福戰」得勝、「堅持三個條約有效性」、試圖再逼北京簽「續約」的猖狂勁兒就不堪一擊，「台階仆倒」，「扭傷腳脖子」。



今日那個不知天高地厚的英國政壇「小鮮肉」、外相侯俊偉竟然口出狂言、張牙舞爪，實在讓人忍俊不禁。照理說，英倫是個有歷史感的國家，懂得吸取教訓，就它如今這點兒歐洲二流國家的實力地位，還想「指嚇」中國，不是蚍蜉撼樹嗎？不怕出盡洋相、丟人現眼嗎？



不過，想想老英曾經是香港「宗主國」，想想它對香港一百五十年的殖民統治，它當年不得不交還香港、打道回府的「恥辱」，自然是惡氣難消，死不甘心的。何況，它看到「光榮撤退」時的周密部署、一百五十年殖民統治和教育已在香港回歸中國後繼續「影響重大」、「開花結果」，那些反中亂港分子們一次次在「英勇抗爭」時高舉港英龍獅旗、英國米字旗，今次他們更在發動暴亂、衝進立法會大廳後把旗掛在主席台上，此情此景，英夷怎麼能不大受感動，立刻心雄？



他們當然明白，反中亂港分子、洋奴漢奸、港英餘孽已不是僅僅希望英倫「干預香港事務」、「說三道四」那麼簡單，而是要把舊主子奉迎回朝、重臨香江，他們急切得很喲！