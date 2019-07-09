綿綿不絕，必有亂結。當年佔中之後，反對派心有不甘，唆擺激進年輕人繼續搞事，又是光復，又是鳩嗚，鬧得不亦樂乎，終於演變成旺角暴亂。今次更惡劣，反對派得勢便猖狂，將衝擊行動由中環金鐘一帶輻射到九龍新界，聲稱要「遍地開花」、「區區有遊行」，而且不止針對港府，同時劍指中央，既要摧毀「兩制」，還要挑戰「一國」。



這波政治惡浪沒完沒了，由反對修訂《逃犯條例》變成無厘頭示威，由和平遊行變成暴力衝擊，反對派目的昭然若揭，就是要徹底搞亂香港，從而奪取管治權。他們口口聲聲「守護香港」、「香港撐住」，可謂莫大諷刺，香港已被他們害得體無完膚，奄奄一息，如何撐住？



說到底，香港鬧到如此地步，港府必須負起最大責任。經歷過立法會宣誓風波，以及香港民族黨被依法取締，激進勢力本已有所收斂，港獨氣燄也沒有那麼囂張，詎料林鄭政府一上台便高喊「大和解」，主動向反對派拋媚眼送秋波，更不惜犧牲法治進行政治交易，上演連串放生鬧劇，導致反對派更加有恃無恐，激進勢力更加肆無忌憚。佔領之亂只有「九男女」被檢控且獲輕判，漢奸黎等三十九名搞手逍遙法外，旺角暴亂也只有少數人受到法律制裁，多數暴徒逃脫法網，試問法律何在？公義何存？



如果法律不被執行，那就等於沒有法律，哪裏終止了法律，哪裏就開始了暴亂。激進年輕人橫衝直撞就是因為法律不被執行，當犯法沒有成本，當暴力被美化，當暴徒被稱為義士，這個社會不亂才怪。



從哪裏跌倒，就要從哪裏爬起來。港府一手摧毀法治，自然有責任重建法治。首先，警察必須嚴正執法，不能再放縱暴力衝擊行為；其次，司法機構須嚴格依法辦事，不能再上演「警察拉人、司法放人」鬧劇。很明顯，律政司司長鄭若驊根本無法勝任，現在還不換人，更待何時！