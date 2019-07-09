香港反對派和平示威的假面具又一次戳破，繼上周六「光復屯門公園」引起西鐵站周邊騷亂，周日尖沙咀遊行往西九高鐵站，演變成佔據旺角馬路和警方對峙，晚上發生衝突。市民已經厭倦三日一小吵、七日一大亂，每星期搞遊行，嚴重影響民生及社會秩序。反對派本周六又會殺入上水搞事，跟着星期天在沙田舉行大遊行，總之十八區都會搞示威抗爭，最終目標是遍地開花，十八區同時遊行，再次發動比佔中更大型的群眾運動，向政府攤牌，共治香港。



他們迫使政府滿足其政治要求，包括停止搜捕暴動疑犯及特赦，撤回《逃犯條例》修訂，甚至重啟政改。如果政府答應這些和解條件，他們又會有其他的要求，總之就是無窮無盡、貪得無厭。政府現在就像是一個垂死的病人，藥石無靈，深切治療都無效，躺在病床上任人宰割，日子在倒數了，試問又怎能對抗來勢洶洶的反中亂港分子呢？



大部分市民都沒有政治野心，純粹希望安居樂業，平平穩穩過生活。反對派把他們綁上了政治戰車，變成人質，甚至犧牲品。



如果在每區都搞激烈抗爭示威，居民將會永無寧日，每天擔驚受怕，影響上班、上學甚至人身安全。有反中亂港組織亦會趁機在各區物色新血，培植勢力，訓練第二梯隊，隨時發難。將戰場由金鐘、中環搬到社區、市民居住的小區街道，滲入每一個角落，其反政府意識散播，其計可恥，其心可誅。



如果繼續任由他們放肆妄為，必定造成很大混亂，但若制止他們時發生衝突，也會被冠上「濫用武力」的指控，前線警員左右做人難。現在只要有一些過激行為便被封為英雄，給別有用心的傳媒吹捧。一時間湧現這麼多「英雄」，還以為在看他們主子老美的科幻片。真實虛幻都分不清，真教人擔心我們的下一代。