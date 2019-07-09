港人反對政府修訂《逃犯條例》演變成一場「遍地開花」、曠日持久的反政府群眾運動，究竟是誰有如此巨大的政治能量去凝聚共識，動員數以十萬計民眾多次上街抗爭，令這個本來是「和氣生財」的資本主義社會出現杌隉不安的現象，甚至動搖政府的管治？



民主派當然沒有這種政治能量。香港從來就不是產生「依仁蹈義，舍生不渝」的政治反抗運動領袖的所在。香港是一個功利社會，人們讀書任事都是以「功能性思考」為基礎，唯「利」是視，不會有甚麼崇高理想。參與政治的人或政團，儘管民主自由人權的口號叫得震天價響，也是為了在政治上有所憑藉。此間的民主派政團，面對專權政府，理論應手、口號當行，組織政黨，參加選舉，並不是基於主體自由的自覺，以爭取民主精神、民主制度的實現，而是甘於畫地為牢，委屈求「存」；「仰體」中共領導人對港「施恩」的同時，又期待其能「俯看民意」，使「高度自治」不要淪為具文。他們所謂的「中國情懷」，所謂的「民主回歸」，其實就是不敢質疑中共統治中國的合法性，但又不得不承認中共是一個反民主的政權，於是一廂情願，期待中共能夠「自我完善」，一旦中國民主化，香港雙普選就會水到渠成。



上世紀八十年代香港前途底定，主權歸屬並非按照民主程序由港人自決，許多香港人在情感上也不會反對「中國恢復對香港行使主權」，在理智上卻不得不在「高度自治」有所堅持。由於中共對於高度自治有異於港人的理解，而且可以將其對高度自治的「理解」，變成「一國是目的，兩制是手段」的制度。這是九七年後香港會出現政治抗爭的關鍵所在。在香港從事政治抗爭運動的人，被投入政治黑獄來換取日後的政治地位和民望的可能性甚低，他們也從來沒有這種打算。民主派人士會在《基本法》的範圍內爭取高度自治的實現，他們只是希望爭取「公平、公正、公開」的雙普選。在香港主權移轉前的後過渡期，民主派靠着這種「和平、理性、非暴力」的爭取民主理念，再加上有八九年六四慘案的「人血饅頭」可吃，得以在區議會及立法局的選舉大勝。



民主派一路走來，本質不變，但今天的社會運動已出現翻天覆地的改變。一四年的「佔領運動」、一六年的「旺角事件」，年輕人的「勇武抗爭」取代了民主派的「和理非非」。沒有「大台」，沒有組織，沒有領袖；網上動員，聲應氣求，目標鎖定，力量集中，匯聚成為沛然莫之能禦的群眾力量。



弔詭的是，原來動員群眾、凝聚反政府力量的是特首林鄭月娥，她已成為香港史上最大規模政治抗爭運動的推手！