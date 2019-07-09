新加坡已故總理李光耀說過，北京同意香港五十年不變，是因為香港具有經濟價值，一旦香港失去這些價值，將和廣東沒有分別。這是智者之言，香港要不同於內地其他城市，要有獨特定位繼續生存，靠的是國際金融中心、資金自由流動及法治制度，這些優勢不是必然，也要港人懂得珍惜自強。現在的香港三日一小亂，五日一大亂，社會動盪必然導致經濟動盪，百年基業遲早一鋪清袋。



大家可以看見，日前的西九大遊行到了深夜又演變成旺角暴亂，之前的光復屯門公園最後同樣變成包圍屯門警署。警方窮於應付，現在可說是黑社會、南亞兵團、鼠竊狗偷、色魔淫狼作案的大好時機，香港很快就會變成無法無天的罪惡城。示威不斷，治安不靖，罪案增加，百業受到衝擊就是必然結果。西九大遊行當日，酒店落閘，旅客躲避，名店水盡鵝飛，連外媒都不諱言，若示威持續，嚇跑旅客，香港的亞洲奢侈品購物中心地位勢必不保。這還是第一波，示威者動輒堵路衝擊，外商為免麻煩不會選擇來港洽談業務和舉行展覽，不撤資也會減少投資，生意難做必帶來裁員減薪。要是結業潮湧現，香港高就業率不再，社會亂上加亂，經濟只會萬劫不復。



更令人擔心的是，美國隨時發動金融戰。中美貿易戰暫時偃旗息鼓，但兩國角力不可能休止，一旦升級至金融層面，國際炒家隨時在港興風作浪。昨日恒指跌幅一度擴大至逾五百點，重磅股全線下跌，已見金融市場不穩的「威力」，金融風暴一旦重臨，後果不堪設想。



上街的年輕人大都沒有經濟包袱，吃住皆有父母埋單，不少人更將自身不努力歸咎於社會不給機會，他們可能以為搞死香港經濟便能實現人人平等，卻沒想過如果連父母都揸兜乞食，他們怎麼生存。未來香港的結局恐怕並非和廣東沒有分別，而是廣東飛躍、香港沉淪。