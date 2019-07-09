剛過去的星期日，有畢業多年的舊生約我在屯門吃午飯，地點剛巧在屯門公園附近。之前一天，號稱有超過一萬人參與了「光復屯門公園」示威，說要驅趕經常高歌擾民的演唱者。難得有機會實地考察，當天吃過午飯後，我便特地到屯門公園走了一遭。



一天前的示威並沒有留下甚麼痕迹，公園內歌舞昇平，我繞了兩圈大概用了二十分鐘，見過六、七個演唱點。觀眾會給紅包打賞的現象十分普遍，我親眼所見的，也有四、五次。



演唱者以女性為主，穿得不算暴露，但可見是經過悉心打扮，而收到紅包的全是女性歌者。有的觀眾把錢塞到她們手上，再握住對方的手，共舞約一分鐘，然後就放手，返回座位繼續聽歌。這樣的行為在公眾地方是否算是有傷風化，大家自行判斷好了。



歌唱得好就叫藝術，唱得不好就叫噪音，以二十分鐘內所見，我覺得場內七、八成的都屬噪音，故也體諒附近居民長期受滋擾的苦況。其實，演唱不止於發出聲音，歌曲就要有歌曲的韻味，但我大部分時間都感覺不到韻味，記憶中除了一位在演唱雷安娜的舊歌，使我願意拖慢步速，稍為欣賞一下之外，其他無論走到哪裏，你都想快步而行。



不過，品味人人不同，我不愛欣賞的東西，不代表人家沒觀眾，現場所見，不少叔叔、伯伯可是由衷喜歡的，否則肯出手打賞的，也不會大有人在。所以，如果要將當地演唱者趕絕，剝奪觀眾的娛樂，也叫人於心不忍。



但屯門公園原有設計不是讓人引吭高歌的地方，因此我也明白示威者何以會不滿。要平衡雙方利益，政府應該考慮在新界區建一個演藝公園，地點遠離民居，是專門為藝術表演者而設的，既能名正言順，旁人也就沒甚麼好說了。另外，亦可以安排部分人轉移到社區會堂表演，在室內地方便能減少對其他人的滋擾。