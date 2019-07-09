反修例風暴掀起一浪接一浪潮水式的遊行示威，網民及示威者繼續於網上發起遊行及光復行動，務求區區有示威，日日有遊行，要言之，就是在全港十八區遍地開花；據悉，本周六會發動「光復上水」行動，主題為「踢走水貨客，還我寧靜社區」。老朽不禁失笑，阿哥，上水火車站一帶，藥房多如繁星，每日拖篋的內地水貨客川流不息多如過江之鯽，家陣你哋要「踢走」佢哋？冇錯，這或可換來寧靜，不過好多人開飯都會有問題，你哋隨時令上水更不寧靜！



大家都睇到，周日大批遊行人士至晚上仍不肯散去，集體遊行至尖沙咀廣東道，塞爆名店外圍，之後更步出彌敦道馬路，一直行至旺角亞皆老街交界，霸佔八條行車線，之後演變成與警方對峙。家陣示威遊行嘅抗爭模式，「如水一般」不囿於固定模式，時而克制，時而躁動，時而暴戾，甚至被扭曲為「優雅」、「有秩序的暴力」，如今逐區來玩，屆時十八區同時如潮水式的「光復運動」，警察只會更疲於奔命！



事實上，「七一」當天示威群眾衝擊、破壞立法會，使其一夜變成廢墟，已完全凸顯特區政府的管治失效，整個社會岌岌可危，林鄭及其廢柴管治班子可謂一戙都冇，更遑論有甚麼板斧可修補社會日益擴大的撕裂！反修例引發的連串示威行動，擺明車馬就係要搞亂社會秩序，重挫政府的管治威信！當然，如今老鼠惡過貓，政府有如跛腳鴨，根本談不上甚麼「管治威信」！



在如此危急的關鍵時刻，林鄭及其管治班子一味龜縮，三位司長頂多在網誌廢噏，律政司司長鄭若驊呼籲大眾「應攜手維護法紀，為香港法治出一分力」，這真是年度的廢語之王！呢位避政司司長一身醜聞，放生漢奸黎，有違司法公義，其言論有幾多公信力？檢控無方，嚴重失職，佢一日不下台，香港根本不會有一日安寧，佢自己都未能維護法紀，還在用口放屁，香港焉能不死！