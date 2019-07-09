立法會大樓於七月一日遭示威暴徒大肆破壞，導致大樓多處受嚴重破壞；與此同時，財務委員會亦因此無法如期舉行會議，令四十四項撥款議案、涉及七百億元撥款申請「塞車」。但是，反對派阻財委會書面通過無爭議項目，罔顧民生，損及廣大市民利益。財政預算案中建議的一次性稅務寬減因財委會無法開會未能落實，全港近二百萬名納稅人受到影響。



此外，工程金額約一百零八億元，即重建葵涌醫院、威爾斯親王醫院工程以及北區醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃亦未能展開，涉及二千四百張病床及其醫療配套，除了影響苦候的病人，建造業工人也面臨「無工開」。



同時，預計可提供四千個單位的元朗橫洲公營房屋計劃的二十四億元撥款也沒有着落，影響一萬二千三百人。



而其他重要民生項目還包括：理順公營小學校長及副校長的薪酬、改善公營小學中層管理人手、公務員薪酬調整以及非洲豬瘟銷毀豬隻補貼。



根據《議事規則》，財委會主席可以傳閱文件方式交予委員研究並作出決定，如有過半委員向主席示意批准並在沒有任何委員反對下，該事宜即可作批准通過。財委會主席陳健波早前已建議抽出部分民生撥款項目以書面傳閱方式表決，惟提議遭反對派反對。



陳健波指出，秘書處已忙於處理復修立法會大樓工作，除非反對派議員「轉軚」不反對書面傳閱處理，他不會再指示秘書處發信。他希望十月復會後可以加開會議，追回目前進度。有反對派人士提出，可在設備相對完整的立法會會議室開會審議，但陳健波表示，立法會的廣播和點票系統都尚未修復，人手問題即使可以克服，但目前大樓玻璃外牆毀壞，猶如「無掩雞籠」，大樓使用者安全成疑。



悠悠萬事，民生為大。反對派阻財委會書面通過無爭議項目，罔顧民生，應受譴責。