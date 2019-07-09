伊朗日前宣布提高濃縮鈾純度至超過二○一五年核協議的限制，華府對此反應激烈，總統特朗普警告伊朗最好「小心」，國務卿蓬佩奧則指伊朗將面臨更多的制裁和孤立。



眾所周知，整場伊朗危機之所以鬧到今日不可開交的境地，完全是由於特朗普單方面撕毀伊朗核協議。該協議明明是跟聯合國安理會另外四個常任理事國，再加上德國和歐盟簽訂，理應是莊嚴且具約束力，更何況德黑蘭當局多次獲國際原子能機構等組織背書，稱其並沒有違反規定。特朗普以「協議內容不理想」、「沒有完全限制伊朗的核活動」等莫須有「罪名」發難，明擺着是為了跟前任奧巴馬的政策對着幹，無所不用其極。



更讓人不齒的是，山姆大叔自己退出協議，自己制裁伊朗也就罷了，卻要強迫盟國跟他們一起行動，任何拒絕的國家將會受到「連坐」牽連。站在伊朗的立場，自己循規蹈矩，卻被美國以為可欺，上頭上臉，橫加壓迫。反觀北韓，從來沒有在棄核問題上作實際承諾，金正恩反而成為特朗普爭取的對象，在這種情況下，伊朗更加沒有可能接受城下之盟的屈辱。



伊朗作為美國幾十年的死敵，最終能簽訂協議，跟以美國前國務卿克里為首的外交官、伊朗國內的「溫和派」，以至國際社會的努力密不可分，其後伊朗切實執行協議，可說是開啟了美、伊兩國良性互動交流，可惜這種良性互動交流「百年養不足，一日毀有餘」。特朗普口說不介意坐下來談，卻拒絕先停止對德黑蘭「極限施壓」，加上其身旁鷹派哼哈二將──國務卿蓬佩奧跟國家安全顧問博爾頓不斷推波助瀾，美伊想化干戈為玉帛，無異於緣木求魚。



如今的局面相當有趣，這邊廂美國制裁伊朗，企圖迫使對方重回談判桌；那邊廂伊朗以「違反核協議」、重新提高濃縮鈾純度為要挾，要求歐洲諸國提供誘因，彌補美國極限施壓為該國經濟帶來的損失，讓該國有「動力」繼續留在協議內，這一招不失為以牙還牙，釜底抽薪。



大家可以看到，歐洲諸國口頭上斥責，但在抵抗華府「連坐」制裁上，卻明顯口惠而實不至，英、德等國主導、旨在繞開美元的「貿易往來支持工具」（INSTEX）結算機制雷聲大雨點小，至今未帶來實質成果，更何況石油貿易並不包括在內，且信用額度太低，說到底政治姿態大於一切。



事實上，伊朗「倒逼」歐洲這一招有一定的風險。儘管一般相信，德黑蘭當局將濃縮鈾純度提高至超過協議限制，但距離武器級還有一段不短的距離，惟一旦伊朗真的退出協議，無形中等於棄守道德高地，把自己降格到美國的水平，這時候歐洲很可能別無選擇，全身投入美國反伊朗的大軍。英國海軍日前以伊朗違反歐盟制裁、向敍利亞運送石油為由，在直布羅陀扣押一艘伊朗油輪。須知歐洲從一一年起禁止向敍利亞輸送石油，但從未試過在海上扣押對方油輪，英國今次破例，是否顯示歐洲在如何對待伊朗的問題上出現分歧？德黑蘭違反協議之舉，是否客觀上為特朗普「解套」？值得關注。