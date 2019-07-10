世界視線：歐盟準主席乞票　馬克龍黃雀在後

德國女防長萊恩被法國總統馬克龍提議為下屆歐盟主席以來，飽受輿論的抨擊，原主席容克亦嘲諷這是一項陰暗的枱底交易。黑箱作業令原本四分五裂的歐盟更加鬧哄哄，真正代表議會意志的兩大熱門齊齊倒灶，更點起了左中右的怒火。歐洲議會將於本月十六日表決主席誰屬，萊恩需獲得最少三百七十六票，然而倘若僅僅壓線當選，她勢必淪為弱勢的歐盟主席。在接下來不足一星期的時間，她需要討好各黨，務求爭取更高得票當選。



由於未能在歐盟分得要職，德國基社盟率先割席，否定萊恩；綠黨亦乘機大撈好處，主席比蒂科夫阻止黨員與萊恩對話，聲稱「這可以令我們七十六席每一票的價值提高」，借勢脅迫萊恩開出更多減排和環保的期票。比氏如此恃勢凌人，與德國的政治形勢有關。綠黨在選舉中與默克爾的保守聯盟平分秋色，大有問鼎下屆總理的資格，才變得充滿敵意，對缺乏綠色政綱的萊恩大大不利。最壞結果是歐洲議會駁回萊恩的提名，廿八國再度展開馬拉松式談判，不但葬送新主席的管治權威，更削弱一體派的實力。



中右保守勢力牢牢掌控歐盟十五年，但議席大減反映不少人都期盼一場權力洗牌，為歐洲注入改革力量。不過，在挑選主席一事上，保守派明顯沒有用尊重回應訴求，反去投靠不透明的政治協商，但求維持現狀，拒絕求變。



歐盟或許迎來半世紀以來第一位德國和女性主席，馬克龍何以出其不意推舉大冷門萊恩做主席？說穿了，政治就是各方利益的妥協，萊恩國際知名度不高，在提名初段並不突出，但最終只有她成為各方都能接受的選項。此外，萊恩對華立場強硬，曾批評中國不願與人讓利，卻要利益不受制約，人權狀況不如理想，有關言論反映西方對華普遍看法，亦迎合歐美遏華的大氣候。



另一方面，馬克龍對萊恩表示支持，背後充滿政治計算，法國先奪歐洲央行行長一職，下一步繼續擴張在歐盟的勢力，默克爾反顯得力不從心，其在歐洲的大權看來已悄悄旁落。