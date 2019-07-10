功夫茶：赴美覲見副總統　漢奸亂港心不息

七一當日暴徒攻陷立法會，據聞唯一拉低口罩發表宣言嗰位示威者，一早買好機票竄去美國，條友真身示人係懶型抑或立此存照方便領賞，只有佢自己知。但可以肯定嘅係，薑係老嘅辣，漢奸老嘅精，壹淫媒漢奸黎幕後攪局，唔使擔擔抬抬，輕輕鬆鬆就獲主子親自接見，漢奸後浪學嘢喇！



美國國務院尋日發新聞稿，證實漢奸黎喺首都華盛頓同副總統彭斯以及國務卿蓬佩奧會面，雙方討論香港修訂《逃犯條例》嘅有關發展，以及一國兩制下香港嘅自治地位云云。人比人，比死人，同屬「搞事四人幫」嘅「民主阿婆」陳方安生，緊抱山姆大叔粗腿不遺餘力，年初雖亦有幸一窺彭斯真容，但就被嘲「Hea見」，更冇話好似漢奸黎咁獲「官方認證」。民主阿婆睇到主子獨寵漢奸黎，睇怕又要怨婦上身，哭嘆「色衰而愛弛，愛弛而恩絕」矣！



係人都知，漢奸黎窮途末路，一味靠典當度日，本來距離「契全弟」只有半步之遙，偏偏喺呢個節骨眼上發生逃犯條例修訂風波，美國佬遏制中國正愁彈藥不足，漢奸黎心領神會，急主子所急，旗下淫媒瞓身煽動吹雞，搞到香港七國咁亂，正好以此邀功討狗餅。話時話，當撈侵唔知係咪讀過七擒七縱孟獲嘅故事，之前專登將漢奸黎餓個半死，依家再發狗糧「恩同再造」，唔怕肥佬之後唔出盡奶力報恩。



今次漢奸黎同美國佬具體傾乜冇人知，但斷估唔會係「建設美好香港」。有報道話漢奸黎將會拜見嘅參議員，曾要求白宮修改《香港關係法》，漢奸黎引洋兵入關之心，昭然若揭。



有學者就講得啱嘞，今次漢奸黎同華府高層高調會面，目的在於顯示兩者關係密切。美國佬將漢奸黎攬上身，等於昭告天下，打狗唔該睇主人。外交部駐港特派員公署向美方提出「嚴正交涉」，要求「立即停止錯誤言行」，又不點名狠批漢奸黎係「民族敗類」，「將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」，問題係講就兇狠，做時會唔會加多幾錢肉緊？



冇錯，家陣逃犯條例修訂「壽終正寢」，但真係有心誅滅漢奸，辦法總比困難多。漢奸黎惡行纍纍，恐嚇記者、策劃佔中、黑金禍港……港府是但一瓣揸正嚟做，有人已經要坐穿牢底。退一萬步，即使漢奸黎着草返英美祖家，正所謂「跑得了和尚跑不了廟」，壹淫媒違法畸士厚過電話簿，絕對可以罰到有人傾家蕩產賣埋底橫。



一句講晒︰漢奸不死，港難未已。官府係都唔肯出手，唔係要民間義士效法古人，組織「鋤奸團」替天行道吖？