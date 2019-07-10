神州觀察：中央下令減賦稅　地方漲價亂收費

國務院辦公廳日前點名通報內蒙古自治區滿洲里市政府、海關和部分企業亂收費、變相漲價收費，抵銷減稅降費效果的問題，一座人口二十五萬的小城，政府一年亂收費竟高達一億元，「政令不出中南海，民意難過長安街」依然是內地政壇難以除卻的頑疾。



通報內容包括：滿洲里市政府以經營服務性收費名義向企業收取屬於政府收費性質的口岸設施維護費、滿洲里海關下屬公司變相上漲車載原木熏蒸服務價格等多種亂收費行為，在構成違規的同時，也直接抵銷了減稅降費效果。國務院督查發現，在減稅降費大背景下，滿洲里市政府對違規設立的口岸設施維護費未及時取消；一些壟斷企業巧立名目，違規收取人工費、關門費、倉儲費。



今年以來，為應對中美貿易戰，多項減稅降費新舉措密集出台，其中國務院早前確定，七月一日起全國降低政府性收費和經營服務性收費措施，降費「紅包」超過三千億元。此舉本意是為減輕進出口及中小企業負擔，促進地方經濟發展，結果上有政策、下有對策，中央政策到地方依然走樣變形。



最諷刺的是，在全國上下全面推進減稅降費的大背景下，僅滿洲里一地就被查出政府多種違規亂收費、變相漲價收費問題，反映中央顯然低估了地方政府和官員陽奉陰違、說一套做一套的能力。而變相亂收費、亂漲價，不僅增加了企業成本，抵銷了國家減稅降費的政策效果，更向社會傳遞了一個極為負面的信號，嚴重損害政府的公信力。



其實類似無視中央政令法紀，或者在執行過程中被扭曲的現象，在內地俯拾皆是。當今神州，三百六十行，可以說行行都在亂收費，與民生最貼切的莫過於教育和醫療領域的亂收費現象，一直備受社會詬病，儘管中央三令五申，但就是屢禁不止。



長期以來，中共的政令是按照中央、省、市、縣、鄉鎮的組織體系一級一級向下傳達貫徹，但這種做法有「腸梗阻」的問題，中央精神被逐級淡化，愈到基層愈走樣，各地方只貫徹有利自己的中央精神，對不利地方利益的置之不理，有時甚至歪曲中央精神，這便是政令出不了中南海的原因，於是「村騙鄉，鄉騙縣，縣騙市，市騙省，一路騙到國務院」。



當然，中央高層也意識到此前多年「政令不通」，導致改革緩慢甚至停滯的弊端，近年反腐、掃黑除惡、環保等各類中央巡視組、督導組多組齊下，力破政令「梗阻」。只不過，僅靠欽差大臣斷案，只能治標不能治本，欽差返京，一切照舊。只有開放全社會監督，同時對地方官員進行最嚴厲的問責，中央政令或才有望真正落實到地方。