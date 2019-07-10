正論：酬庸偏聽堅離地　改革諮詢悔已晚

不見棺材不流淚，不到末路不知衰。經過連串暴力衝擊後，港府管治失效，社會陷入失序狀態，特首林鄭月娥昨日一臉愁容承認修訂《逃犯條例》完全失敗，草案已「壽終正寢」，承諾日後會做好諮詢，尤其是改革青年發展委員會。特首淪為喪家之犬，只能一再向反對派和年輕人服軟，說到底是咎由自取。



反對派藉反修例掀起的政治惡浪至今未見止息，年輕人動輒衝擊，動輒圍堵，無日安寧。林鄭如今才猛然醒覺，聲稱要做好青年政策，加強溝通，顯然已經太遲。君不見，林鄭雖釋出善意，願意在沒有前設下與學界見面，但大學生毫不領情，反而得寸進尺；民陣召集人更是火上加油，表明不接受「壽終正寢」的說法，不排除再號召市民上街。



早知今日，何必當初。港府青年政策一敗塗地，不是始自今日，而是早就種下的禍根。這些年來，港府的諮詢組織疊床架屋，巧立名目，一言以蔽之就是政治酬庸。去年成立的青年發展委員會就是典型，主席是年近七旬的政務司司長張建宗，同青年沾不上邊；副主席是富二代劉鳴煒，最為人熟悉就是「去少次日本，月儲三千元可上車」的「堅離地」言論，其他成員同樣非富則貴。當年輕一代向上流無望、大學畢業生起薪點廿年不變，不食人間煙火的富二代卻大說風涼話，除了加劇民怨，能給予甚麼高見？又有甚麼代表性？



這僅是港府政治酬庸的冰山一角。林鄭上場後改革中央政策組，變為政策創新及統籌辦事處，敲鑼打鼓要吸納年輕人。這些政治「花瓶」到底發揮了甚麼作用，沒有人知道，大家只知這些都是「自己友」，高薪厚祿。事實上，政治酬庸的歪風在曾蔭權任內帶起，遺害至今，政治助理和副局長被批評為有正事不做，只知出席宴會玩「自拍」，足以說明一切。林鄭視曾爵士為「楷模」，在政治酬庸方面「青出於藍」，不出事才怪。



最大的問題還在於，港府要採納甚麼年輕人的意見？今日的年輕人幾乎都以反中亂港為己任，像黃之鋒又要求當局廢除參選「確認書」，為自己和港獨進入議會鋪路。倘若誰造反，招安誰，勢必埋下無窮後患。所謂堡壘最容易從內部攻破，即使港府讓年輕人加入建制也不等於他們會融入建制，反而可能成為無間道，一旦他們成功滲透政府各部門，後果必然比今日的暴力衝擊更不堪設想。



本報早就指出，對待年輕人必須一手軟一手硬，一方面要發展多元產業，讓年輕人看見出路，另一方面對違法者必須追究到底，絕不縱容。可惜的是，港府既無力為年輕人提供向上流的機會，司法又姑息養奸，不止對佔中學生領袖高度讚揚，包括黎智英在內的三十九名主要搞手更一直逍遙法外。既然違法風險如此之低，甚至能被吹捧為英雄，年輕人紛紛走上歧途，何足為奇。



唐太宗問魏徵：「人主何為而明，何為而暗？」答曰：「兼聽則明，偏信則暗。」港府陷入管治失控局面，歸根究柢就是「偏信則暗」，而且敵我不分，現在才來補救，是不是太遲？