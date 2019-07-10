法治是有法必究，犯了法審判是可有酌情，可減免刑責，但是不能未審便要特赦。特赦主要帶有濃烈的政治因素。



有立法會議員以及學生團體要求特赦參與暴動者，是他們以為政治勝利，便可以改變法制，取消法治嗎？當他們還未掌權，便要隨便特赦，只是黨同伐異的表現。當他們掌權，豈不是會把法治視作無物，喜歡哪些人不受法制懲治，哪些人便可以在法律之外？這是甚麼民主與法制、人權政治主張的表現呢？



為了目的，不擇手段，美其名為民主、平等、自由、公義，實際上是暴民政治，反民主、反公義的利益勢力。這是他們在大學學的政治學？抑或是中學的通識科把他們的頭腦弄殘，不辨是非，不知正邪？大律師可以要求對暴動者特赦，便是侮辱了他們法律專業的知識與操守。



至於身兼中學通識科教師的考評局通識教育科科目委員會主席，將其社交媒體的個人頭像換成含「黑警死全家」標語，侮辱了通識科教育和教師的專業道德與操守，也令人懷疑當局是怎樣用這樣政治偏頗激進的人來主理全港通識科的考試與評審。他還是通識教育教師聯會的副主席，這個會是怎樣的政治組合、怎樣的教師群呢？



香港現時不少大律師、教師乃至專業人士，不是守着專業訓練的道德操守和標準，而是與讀書不成的一些中學生、大學生一起，忘卻道理，沒有智慧，盲目地從事他們自以為是的反民主、反法治的政治運動，以為是建設香港，實質是破壞社會。路人皆知，可是他們卻是迷了心竅，盲目衝動，正應了以納粹主義最為典範的暴民心理。



香港從來都是反智，這是英國殖民主義加資本主義的愚民效果。過往是方便他們統治，方便他們攫取暴利；今天是用香港的反智來破壞香港，達到他們在撤離香港之後的政治目的。可憐也可惜，香港幾十年變本加厲的反智把自己及下一代的利益損害了還不自知，還在趾高氣揚地自以為正義。可能他們看了太多美國英雄系列的漫畫故事。



被指是暴動策動者之一的梁繼平，在侵佔立法會發表煽動演講後翌日便溜往台灣。他們的任務完成，留下的讓烏合之眾收拾爛攤子。這是「智慧」（可惡的政治智慧）與反智之差別。可是，香港有數以萬計的群眾還以為正義地進行示威遊行，年輕人隨意起哄作亂。這是一個怎樣反智到失瘋的社會。



事實上，特區政府與警察的管理層也缺乏智慧，在反智衝擊之下，手忙腳亂，不知所措。年年的反智，積累下來的是缺乏危機意識，缺乏危機處理方法。