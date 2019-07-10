今次香港反對派、外國勢力共同組織、策劃動員掀起的「反修例」狂風惡浪和連串暴亂，把朝廷近年提出的將中央全面管治權和香港特區高度自治權有機結合的大政方針擊得粉碎。此敗局和形勢不扭轉，就像香江府衙再也不敢提二十三條立法一樣，朝廷恐怕再也不敢提中央全面管治權也。今次反對派翻盤成功，乃「一石三鳥」，打掉了修訂《逃犯條例》，打掉了二十三條立法，打掉了中央全面管治權。打掉了這三隻鳥，反中亂港集團距全面奪取管治權不遠矣。此後，把香港高度自治權「提升」到「完全自治」和「香港獨立」亦不遠矣。北京的一國兩制五十年不變將提前大變——和羅湖對岸成為「兩國兩制」也。



本來，單憑反對派和外國勢力的串通、造反，掀起再大的狂風惡浪也不會「一石三鳥」，不會有那麼大的威力，然而，林鄭特首、香江府衙跪低投降，朝廷又不知何故「支持、尊重、理解」這等荒謬絕倫、助敵猖狂、禍港害國的做法，那就「老房子着火——沒得救了」。一國兩制的喪鐘由此而敲響，「顏色革命」的旗幟將會插上太平山。這應了眾所周知的道理，外部敵人不可怕，最可怕的是自己判斷失常，路線定錯，所託非人，內鬼作祟。這種錯只犯一條，就足以致命，何況今日犯錯不止一條！



今日犯錯，都是低級錯誤。沒有人估到朝廷會犯如此之錯，連反對派、外國勢力也沒估到，他們的勝利實在來得太過意外。朝廷之錯，首先在於選錯特首，這是一個「老」錯誤。回歸二十二年，朝廷選特首從來沒有選對過。朝廷從不知選特首標準何在，而是每位相關領導看誰順眼又「為勢所迫」就選誰。只要選上了、任命了，不管特首幹得怎麼樣，不管他（她）暴露出了甚麼樣的問題，都「理解、尊重、支持」到底。



朝廷對內地任何封疆大吏的選拔使用都不會犯這種低級錯誤，偏在香港一犯再犯，今次更是離晒大譜。在中共歷史上，有時犯錯會很快糾正，有時犯錯會錯之很久，一路錯下去，今次不知會是何等光景。