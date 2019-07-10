世界上有真小人，也有偽君子。真小人做壞事不加掩飾，任意妄為，而偽君子則貌似正義，實質奸邪，後者比前者更可恥、更可怕。正如古人所說：「君子而詐善，無異小人之肆惡；君子而改節，不及小人之自新。」外表君子實則小人的偽善者，還不如小人惡行明白顯露在外面；君子改變節操，做出喪德敗行的行為，還不如悔過自新的小人。



香港政壇不乏偽君子，有「大狀黨」之稱的公民黨正是典型代表。這班藍血貴族一直以法律權威自居，開口法治精神，閉口司法獨立，其實他們眼中從來只有政治，沒有法治，只有立場，沒有是非。對於最近發生的連串暴力衝擊事件，大狀黨不但沒有譴責半句，反而美化暴力，為暴徒尋找各種藉口。該黨政客楊岳橋甚至聲稱特赦示威者不等於破壞法治，認為應該「先政治後法律」，暫緩對示威者的搜捕行動云云。如此顛三倒四的言論竟出自一位吃法律飯的大狀之口，令人瞠目結舌。



按照楊岳橋的邏輯，政治理由可以壓倒一切，犯法不必追究，暴徒可以特赦，那麼，法律還有甚麼用？司法獨立從何說起？律師又憑甚麼混飯吃？



說穿了，這班大狀口中的所謂法治，不過是可以隨便操弄、任意扭曲的橡皮筋，他們連「違法達義」、「不守法絕不等同不尊重法律」這種屁話也說得出口，臉皮之厚可見一斑，他們才是破壞法治的罪魁禍首。



難怪有人說，只畏偽君子，不怕真小人。真小人明槍易躲，偽君子暗箭難防。公民黨那班大狀固然厚顏無恥，自由黨榮譽主席田北俊也不遑多讓，這位當年臨陣倒戈導致二十三條立法失敗的政治騎牆派，今次修例風波中又在政府背後插刀，甚至要求支持修例的張宇人等三名行政會議成員辭職，簡直與反對派同一鼻孔出氣。有人批評他「冇道義」，其實這種偽君子一向見風使舵，沒有任何誠信可言，更不知道義為何物。