近日社會亂象叢生，令人慨嘆香港社會真的病了，病得最厲害包括香港的公共醫療系統，千瘡百孔，市民有病可能要輪候多年才可以獲得診治，甚至患了癌症亦要等一年才可以動手術，而患急症的就要在急症室內等十多個小時。流感高峰期，多間醫院內科病房使用率超過百分之一百，有病人甚至要睡在病房走廊，十分尷尬難堪。另一邊廂，在新界某些新開設的公立醫院，就出現病房空置堆放雜物，凸顯公共醫療資源分配不均。



北大嶼山醫院啟用將近六年，院內一百六十張病床，至今只開放一半，部分病房被發現淪為雜物房。天水圍醫院設計容納三百多張病床，但是開幕兩年半，只提供三十二張病床，僅達原先設計數目的一成，其中兩層樓更全層丟空，有病人因床位不足被催促出院。



醫管局對此依舊大耍官腔，稱考慮多項因素規劃公營醫療服務及設施，完全沒有「急市民所急」的態度。醫管局是一座白色巨塔，缺乏透明度，內裏山頭主義嚴重，有些聯網內的龍頭醫院，獲分配更多資源；有些聯網則被邊緣化，缺乏足夠資源，未能提供應有的醫療質素。



資源緊絀，前線醫護工作繁重，容易出現事故，故此流失問題惡化，上年度全職醫生的流失率創下十一年新高。政府一直想把病人推往私營醫療市場，事實證明這一套行不通，市民根本無力負擔高昂的私醫服務。千呼萬喚始推出的自願醫保「雷聲大，雨點小」，與台灣完善的「健保」不可同日而語。



寧願一擲萬億建「明日大嶼」人工島，卻拒絕投放更多資源予公共醫療服務，大白象工程頻頻起，有病睇醫生卻等到死，難怪民怨積累，絕對是政府咎由自取。醫管局本身已是一頭百病纏身的大白象，亟需大刀闊斧改革「急救」，若未能起死回生，另起爐灶總勝過苟延殘喘。