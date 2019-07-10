如果政治是「高明的騙術」，政治語言的「偽術」便是其主要組成部分。不過，政治人物經常以「語言偽術」騙人，一旦被人戳穿，除了自己難堪，亦會因言賈禍。



特首林鄭月娥昨日承認政府修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，原因是政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度有偏差，所有相關工作已徹底、全面地停止下來。她又說，《逃犯條例》修訂工作或者這條例草案已經「壽終正寢」，「The bill is dead」。「撤回」《逃犯條例修訂草案》，是反修法民眾的其中一個訴求，立法會的建制派政黨亦有人認為既然「暫緩」等於「撤回」，也許可以宣示「撤回」來紓解民怨。林鄭六月十五日宣示暫緩修例工作後，行會召集人陳智思指特首已表明沒有恢復二讀有關條例的時間表，加上立法年度即將完結，形容修例工作「已經玩完」。另一位行會成員葉劉淑儀認為暫緩等同撤回。



以林鄭月娥為首的特區政府修訂《逃犯條例》，引發有史以來最大規模的反政府示威，可以說是已經一敗塗地，罪魁禍首亦厚顏無恥「打死不退」，為甚麼還要堅持不撤回（條例草案）呢？是北京主子「諭示」不准，還是林鄭已再沒有甚麼可以堅持的了，只能堅持「不撤回」！筆者不揣淺陋，稍作「說文解字」：林鄭當日是說暫緩《逃犯條例》的修訂工作，比較確切的說法是暫緩《逃犯條例》修訂草案在立法會恢復二讀，即是法例草案已在立法會首讀、二讀，政府仍未撤回，隨時都可以通知立法會恢復二讀辯論，然後三讀通過，再經刊憲成為法律。不過形勢比人強，特區政府要求立法會就條例草案恢復二讀的可能性微乎其微。至於撤回，則是指政府撤回《逃犯條例修訂草案》，之後如要重啟修法工作，便要從頭開始，即政府需就修法的政策方向、內容先進行諮詢工作，然後草擬法案，再送立法會進行立法程序。○三年特區政府就《基本法》廿三條立法，制訂《國家安全法草案》，在立法會恢復二讀辯論期間，七月一日五十萬人上街「倒董」及反廿三條立法，行會成員田北俊領導自由黨倒戈，立法會缺乏足夠票數通過，政府被迫宣布撤回條例草案，迄今十六年，所謂「特區政府有責任為《基本法》廿三條立法」仍停留在「等待時機」階段。



林鄭重申「修訂《逃犯條例》草案（工作）或《逃犯條例》草案已經『壽終正寢』」，這是最拙劣的「語言偽術」。林鄭是天主教徒，下次再回應撤回訴求時，她可能會說：「修例工作已經主懷安息」、「修例工作已經魂歸天國」、「修例工作已經蒙主寵召」……林鄭領導的政府已經「回天乏力」！