大媽歌舞團殺入屯門公園，阿伯開心到飛起，除了重重打賞，更熱情伴舞，雄風彷彿一下子返晒嚟。這樣是否為老不尊呢？可能吧；是否滋擾街坊？也不排除，但反對派喉舌將阿伯和大媽稱為「人渣」，示威者喊打喊殺，非要趕絕他們不可，根本小題大做，說穿了，無非又是激化仇警情緒和中港矛盾而已。



顯而易見，光復屯門公園人士之中，更多是區外人士，他們同過去多次暴力衝擊的示威者一樣有備而來，口罩雨傘少不得，結果到最後又演變成圍堵屯門警署，證明醉翁之意不在酒。這些人來來去去都是同一班人，只要有百多人帶頭搞事，便不難造成羊群效應，加上學生又正值放暑假，一經網絡動員往往一呼百應，令警方窮於應付。



換個角度看，長者每天無所事事，說得直白就是等死。他們之中，有些老伴早就離世，有些一支公，有些有子女也無暇關顧老人家，難得公園大媽願意娛樂他們，他們花些少錢能換來人生希望，頓覺生活充滿色彩，示威者卻眾口一詞指摘他們唱歌跳舞為十惡不赦，連長者卑微的娛樂也要奪走，實在太殘忍。



香港社會口說敬老尊賢，「家有一老，如有一寶」的口號叫得震天價響，但由政府到年輕一代均打從心底裏嫌棄長者。港府所謂的安老政策千瘡百孔，別說資助安老院舍嚴重不足，為長者而設的康樂設施更是絕無僅有，老人家退休後只能流連商場、公園眈天望地，盼最後日子到來，隨時一盼就是十多廿年，叫他們怎麼過？年輕人需要娛樂，難道老人家就不需要？



日本電影《楢山節考》，講述村中老人一到七十歲就被年輕人遺棄山頭等死，以免消耗糧食。香港也好不了多少，有行會成員建議將長者送往大灣區，美其名曰安老，其實是叫這些長者在內地等死，不要消耗香港資源。示威者趕絕大媽之後，是否也要逼死老人家？