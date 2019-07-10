香港特區的警民關係空前惡劣，一個手掌拍不響，肯定兩面都有責任。警方身為執法者，受過專業訓練，就算要平亂，所用的武力也該適可而止，盡量打到點子上去，如果為發洩積憤而胡亂開弓，無論如何也是說不過去。警察是人民公僕，是人民間接替他們支薪，執法人員若能牢記這一點，相信在行動時就能知所節制。



不過，示威者該負的責任更大，以往香港警察的素質有口皆碑，是誰把他們部分成員逼到變了模樣？那肯定是有些人的行為過分了。一些年輕示威者頭腦發熱，以為自己做的事真是「為天地立心，為生民立命」，所以對一切阻礙他們的人都視為牛鬼蛇神，要將人家鬥垮鬥臭，警察擋在他們前面時，就馬上將對方視為敵人。部分警察仇視示威者，大抵是由示威者仇視警察開始的，冤冤相報，彼此矛盾便愈纏愈深。



在年輕人面前，筆者勉強可以倚老賣老，讓我告訴他們，真正有道德感召力的行為，是應該就連警察都會被你感動的。別的不說，單是一九八九年的北京民運，一名解放軍將領便拒絕執行命令，後來負責平亂的，是一批從外省調來、不大了解情況的軍人。



香港警察對反對派的「偉大訴求」不陌生，對其行徑也知之甚稔。警方在平亂時所流露出來的態度，隱隱然就是對示威者的真實觀感，人家對你不友善，可能正反映出你不值得人家對你友善。



一位資深的通識科老師，因不滿警方平亂手法，竟然在其社交網頁中換上含「黑警死全家」標語的頭像。此事只反映出其人個性乖戾、心腸惡毒，身為教育工作者尚且如是，反對派中的等而下之者，其心性、行為如何，大家也可以想見了。



警察本身也是香港市民的一分子，你自認正義的行為如果打動不了他們，可能正表示你的行為並不如想像般正義。