目前香港群魔亂舞，妖氣沖天，特區政府管治失控，可謂危如累卵。這並非危言聳聽，君不見立法會大樓一夜變廢墟，警察總部被圍堵衝擊，更被噴上「黑警」、「警犬」等羞辱字眼，警徽被破壞……香港這個號稱法治為其核心價值的金融城市，立法會及警權被蹂躪成咁嘅樣，真係教人情何以堪？



有前高官感嘆，「精靈已從瓶中釋放出來」，返回不了過去。這「精靈」，不就是一切阻礙香港向前行的牛鬼蛇神？想回到過去的歲月靜好，在警權淪喪、政府跛腳下，一如老朽早前所講，香港這艘無舵孤舟，在狂濤怒海中，只要一個浪頭，隨時滅頂！



如今香港步入衰世，特別多妖言妄語。好似前特首董建華不久前忽然鬼拍後尾枕，話佢在任時推出通識教育係錯，係失敗，令學生變得激進！老朽又真係𢱑晒頭，學生激進同通識教育有乜關係？唉，「八萬五唔提就等於不存在」喇，何以無厘頭又攬上身話推行通識教育等於催化劑令學生變得激進？開講有話：一個政府，不做壞事，比不做好事更重要。家陣你即係話自己做了壞事？



其實，通識教育會否令學生激進，更重要原因在於有關教材是否偏頗，教育局有關人員有否好好把關，真正審視教材，尤其是關於香港和中國的部分；其次便是教師教授時能否持平。最近不是有中學通識科教師、考評局通識教育科科目委員會主席賴得鐘，因在Facebook上載寫有仇警字句的圖片，引起關注及爭議而請辭嗎？老朽相信像這樣激進的「黃師」不知凡幾，否則這幾次的遊行示威，「敢教日月換新天」的激進青年學生，怎會一下子如雨後春筍般冒出來？



通識教育本身無罪，關鍵還是「人的問題」。回歸至今，整個教育系統從小學到大學明顯都出了問題，胡適曾說：「要怎麼收穫，先那麼栽！」家陣負責教育的只種惡果，不就惡報都在眼前！