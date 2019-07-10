一名女子在剛過去的周日晚上在旺角用手機拍攝，被示威人群毆打及非禮，有男示威者暴力箍頸，把她按在地上非禮，逼她交出手機。她期間不斷呼叫「救命」，並多次表明自己並不是警務人員，亦拒絕刪除手機內的照片。她之後逃到山東街、彌敦道交界並要由警方保護，之後到廣華醫院接受治理，案件由油尖刑事調查隊處理，令全城嘩然。



類似情況並非首次發生，上周六有網民發起行動要「光復」屯門公園，一名在現場拍攝的男子被大批人包圍，強迫他交出手機，並要刪除手機內的照片及視頻。反對派議員林卓廷及許智峯在現場竟以「調停」為名，加入人群脅迫該名男子交出手機。示威者最終強行搶去該男子的手機，卻並未找到任何關於示威的相片視頻，甚為諷刺。這些示威者以及反對派議員，在沒有手令及他人同意下當起法官、警察，強迫他人交出手機檢查，行為比黑社會還惡劣。



七一衝擊立法會前也有相似情況，一名男子僅在示威現場拍照，即被一眾示威者按在地上粗暴對待，又被強迫刪除相片。與此同時，反對派議員張超雄同樣站在後面，翹起雙手作「幫兇」。



有大律師指出，示威者強迫市民刪除手機照片或片段，是有機會構成非法禁錮。禁錮不需要是監禁，在沒有其他通道的情況下，只要剝奪了其離開的自由，例如堵塞唯一的通道、甚至有粗暴行為，其實已足夠構成罪行。若涉及威嚇他人，例如強迫別人刪除照片，亦有機會構成刑事恐嚇。



示威者暴力搶奪市民財產，又集體欺凌市民進行「執法檢查」，在場的反對派議員往往冷眼旁觀，任由無辜市民被圍堵、羞辱、遭暴力對待，應被譴責。市民對有女性被當眾搶手機、非禮，而在場記者只顧拍攝受害人的面貌及被欺凌情況表示憤怒，認為是助紂為虐，極不可取。