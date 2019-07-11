神州觀察：性賄上司換升遷　女官貪淫不輸男

權與色相伴相生，貪與淫互為補充。內地官場糜爛不堪，權色交易、錢色交易等荒淫腐敗行為無處不在，官員的道德信仰早被丟在了爪哇國。權力更無性別之分，尤其從一些落台的女官員所犯罪行可以看出，她們的貪淫程度一點也不比男官員遜色。



甘肅省武威市前女副市長姜保紅，與該市前市委書記火榮貴早前因嚴重違紀違法遭雙開，其後再因受賄等罪被捕。坊間早有傳言指二人有不正當關係，而姜保紅不僅靠性賄賂火榮貴換得仕途一路高升，還先後與四十多名官員發生過性關係，當中有十多名領導級人物，可見女官員墮落起來絲毫「不讓鬚眉」，而內地官場權錢色轉化之易，及淫亂之盛更叫人咋舌。



有趣的是，當局過往對於貪腐官員的通報中，類似「搞權色交易、錢色交易」的措詞多被指針對男官員，然而近年亦被頻繁用於女性官員身上，像早前對內蒙古女貪官時素珍的官方通報，便出現了同樣內容；而廣東中山當局去年更以「千字文」通報博愛醫院女院長王瑩的貪腐淫亂等罪行，以至有網民嘲諷說，查辦她的上級官員中可能有人被戴了綠帽子，否則又怎會用上那麼多惡毒的字眼。



有人說，在權錢色交易氾濫的內地官場，一些女性官員腐敗起來更具「先天優勢」，決非沒道理，而像姜保紅那樣的女官員更被指升遷之路充滿「精心布局的痕迹與意圖」，根本是在赤裸裸地將自己的身體當作商品兜售，進行美色與權力的交媾，以達到「坐火箭式」提拔，可謂各取所需，各自滿足，且彼此心照不宣，更有利於將無恥勾當順利進行下去。



莫以為女貪官的腐化墮落只限於出賣色相以換取權力及金錢，甚至有人對她們在官場上的「從屬地位」抱以同情，須知有些女性官員本身就十分沉迷淫慾，權力反而有助她們達致目的。譬如遼寧某地國土資源局原局長羅亞平就曾包養多名「情夫」供自己淫樂，廣東中山原市長李啟紅竟對其女婿「潛規則」，深圳市羅湖區公安分局原局長安惠君更屢以外出考察之名指定年輕警員陪伴，順從的便獲升遷，不從的便無好日子過，從而被稱作「權色局長」，不可謂不荒誕。



內地社會幾乎無官不貪，無官不淫，早已人盡皆知，每每在對落台官員的通報中，當局更會着重交代貪官們的「淫事」；男官員爭相「床上培養女幹部」，女官員亦忙着「上下級通吃」，以致迷色、迷財、迷權者比比皆是，全無性別之差，更無廉恥可言。當局如此「坦誠」，真不知應感到開心還是難過，惟權力是最好的春藥，如何約束住權力才是解決問題的關鍵。