世界視線：謝絕俄羅斯媒體　英政府雙重標準

一場討論新聞媒體自由的會議，卻拒絕部分不合己意的傳媒機構參與，這就是英國政府的偽善和雙重標準。



由英國和加拿大合辦的「全球新聞自由會議」日前在倫敦舉行，與會的除了約一千名來自全球的記者及多個關注團體成員，還有數十位各國部長級官員。據報道，被拒諸門外的兩間傳媒機構均來自俄羅斯，分別是今日俄羅斯電視台（RT）以及俄羅斯衞星通訊社（Sputnik），原因是相關媒體「致力於傳播假消息」。克里姆林宮發言人狠批有關決定荒謬，強調當有記者被擋在門外時，還怎能說是一場「媒體自由」的會議。



英國外交部回應指，儘管上述俄羅斯官媒被拒絕出席會議，仍有其他俄國新聞機構記者出席，然而總部設在紐約的國際非政府組織「保護記者委員會」（CPJ）對此並不收貨，該組織致函英國外相侯俊偉，批評主辦方以「散布假新聞」為由禁止俄媒參與，並不恰當。



英國當局獨挑俄國官媒「開刀」，並非偶然。眾所周知，英、俄兩國因前俄羅斯特工父女被毒害一案弄得劍拔弩張，英國電信局早前甚至對今日俄羅斯電視台發起調查，懷疑該台報道「失之偏頗」。說來好笑，英國當局的調查範圍除俄諜毒殺案外，還包括該台對敍利亞局勢的報道，未免太多管閒事。



如認為新聞媒體報道出錯，政府理應就具體事情作澄清，英方「殺雞用牛刀」，壓根就是出於政治考慮。當局如今索性將相關俄媒「打入另冊」，實與特朗普動輒將反對自己的自由派媒體罵為「假新聞」、「人民公敵」有「異曲同工之謬」。順帶一提，英國媒體在新聞公正性上絕非「白璧無瑕」，BBC就曾試過在一個討論俄國叛諜風波的節目中，刊出一幅郝爾彬頭戴「列寧帽」站在克里姆林宮門外的合成照片。郝氏之前曾為俄羅斯說了幾句好話，認為應在國際組織調查後再下結論，取態跟執政保守黨的「反俄」主旋律格格不入，BBC此舉明顯有製造郝氏「親俄」形象之嫌。英國人在新聞自由方面大搞雙重標準，只許州官放火，不許百姓點燈，試問如何能服眾？