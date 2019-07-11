功夫茶：低價床位懶轉介　寧要病人瞓走廊

香港醫療系統千瘡百孔就係人都知，而公立醫院長期病床不足，尤其每年流感高峰期，醫院更恍如戰場，病人被迫瞓醫院走廊亦唔係乜嘢新聞咯。



開講都有話：朝朝一碗粥，餓死醫生一屋！食粥係好，不過如果日日食，遲早健康都係會出事。病人長期被迫瞓走廊，甚至樓梯底、洗手盆底，難保遲早出事嘅咋！



窮則變，變則通。醫管局早前因應公院病床緊張，於是有轉介病人到兩間私家醫院嘅計劃；兩間私院亦按照批地條款，合共提供一百六十四張低收費病床，有關病床嘅每日住院費，不得超出公院三等病床最高收費，即每日一百二十蚊；其他醫院費用如手術費、化驗、X光檢查及藥物，亦唔能夠超出私院二等病床同類費用嘅一半。



喂！阿哥，照計咁筍嘅價錢，就可以給你一個五星級嘅醫療服務，好難抗拒啫，何況公院出名多醫療事故，唔係輸錯血打錯針，就係割錯器官調亂報告，或者做完手術送紗布、留低手術儀器等等，總之千奇百怪叫人瞠目結舌。



唔係有個講法係咁咩：病人一隻腳踏入公院，另一隻腳已經踏入棺材！呢個講法就算有啲誇張，亦說明病人如果有個錢，點都想入住私家醫院喇，好歹個心唔會咁易離一離，尤其喺推入手術室嗰一剎那。



所以話，醫管局同私院簽訂呢個協議，應該好受普羅病人歡迎至啱㗎！之但係二○一七年夏季流感高峰期，以及一七/一八年度冬季流感高峰期，曾啟動有關協議，竟分別只有三十五名及二十五名公院病人獲轉介，數目偏低。徒法不能以自行，好明顯現行轉介機制未得到善用喇，加上官僚宣傳不足，更好嘅協議同埋計劃噏完就算，等於不存在，有鬼用咩！



事情引起申訴專員主動調查，有關部門如食衞局、衞生署、醫管局唔該唔好又打一輪官腔，避重就輕虛應故事。咪話功夫茶唔提醒，既然有百多個私院低收費床位，你哋唔積極轉介符合條件嘅病人，明顯浪費資源，公院又騰唔出病房，情願叫病人瞓走廊，點講都唔合乎常理啩？再講吖，醫管局規劃失誤連連，有乜理由北大嶼山醫院啟用近六年，一百六十張病床至今只開得嗰一半？



好心冇靈魂政府唔好成日話要聚焦民生，好好一個私院低收費床位協議，推行起嚟都甩皮甩骨，咪又畀功夫茶批中，申訴專員主動調查又如何，醫管局官僚「意見接受，態度照舊」，醫院吉房寧願用嚟堆雜物，病人就繼續瞓走廊，一節見則百節知，即使流感瘟疫不來，香港人都谷到病喇！