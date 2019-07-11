產評：金融監管趨嚴謹　去槓桿仍須努力

最近，先後有大型國際金融機構宣布裁員，規模之大是○八年金融海嘯以來首見。這反映全球經濟轉差、金融監管趨嚴，加上來自虛擬銀行等的挑戰，國際金融業挑戰甚大。在全球金融市場債務風險不斷積聚，企業重組業務為抗逆作準備亦無可厚非。最怕是全球央行再次揮動減息大棒，槓桿反彈激化泡沫，最終一場金融風暴可能無可避免！



德國龍頭大行近日宣布耗逾七十億歐元的重組計劃，包括關閉蝕錢的股票交易業務，並在二二年前裁減約一萬八千名員工。言猶在耳，又傳來另一家法國金融機構宣布大削亞洲股票研究團隊編制。消息似乎已為國際金融業一場大型風暴揭開序幕。



全球經濟持續放緩，各國央行為了力挺經濟，都傾向較寬鬆的貨幣政策，減息潮正在醞釀，銀行貸款需求疲弱，企業信貸質素下降。此時此刻，央行放水只會激化高槓桿與資產泡沫惡性循環，就如一個死結，難以解開。



自金融海嘯之後，各國收緊對金融機構的監管。及至去年，美國總統特朗普放鬆了中小型銀行的監管。惟這並未有成為全球新風氣，皆因這關係到系統性風險，並非每個經濟體都能承受。以中國為例，地方政府與企業高槓桿的遺害甚深，這幾年官方都致力在去槓桿。可內房企業的債務經歷瘋狂膨脹過後，規模已大得不能倒，變相綁架了銀行。近日有消息指，內地監管部門要求銀行收緊房貸，似乎是要避免一邊放水救經濟，一邊又助長了內房炒風，加重金融系統性風險。銀行既要面對經濟下行的壓力，亦要面對來自監管部門的壓力，經營情況何等惡劣，大概內銀板塊的疲弱表現，已足以說明情況。



此外，隨着金融業更廣泛應用創新科技，行業經營模式轉變亦為業界帶來新的挑戰。精簡人手，加強科技研發是大勢所趨。在貿易保護主義大行其道，國際貿易量下跌，金融機構主動調整資源，集中服務本土企業，更好的服務本土實體經濟，亦為生存之道。



洞悉投資風向的大型國際金融機構開始動手收縮，香港和內地的金融機構亦應該感受到逆風的來臨，主動規避風險。投資者且別奢望中美在稍後時間減息放水催谷經濟，可以為投資市場帶來榮景；相反，再次放水證明經濟狀況差勁，再減息放水的作用只怕會不斷遞減，充其量只能看待成換取時間去槓桿和減泡沫，疏導系統性風險，將金融風險威脅所帶來的震盪降至最低。