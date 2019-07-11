正論：風火輪周街亂舞　研規管一拖再拖

大角咀昨日發生罕見交通意外，中年漢腳踩俗稱「風火輪」的電動單輪車在行人路飛馳，不慎將一名六旬婦人撞傷。隨着風火輪、電動滑板、電動單車等電動代步工具大行其道，有人視之為環保創新的出行工具，有人則認為橫衝直撞儼如公路炸彈，爭議沒完沒了。



單是這兩、三年，涉及電動代步工具的交通意外時有發生，例如去年曾有男子駕駛電動滑板於荃灣過路時遭的士撞傷，其後因涉嫌酒後駕駛及無牌駕駛等六宗罪被捕；又如前年有清潔工在清水灣道試玩電動滑板時失控，撞及一輛私家車車尾而被判罰款。今次意外更導致無辜途人受傷，證明作出規管已是刻不容緩。



根據《道路交通條例》，「汽車」的定義為任何由機械驅動的車輛，風火輪等電動代步工具均屬機械驅動，因此屬於汽車，必須領牌才可於道路行駛，但運輸署至今未曾就電動代步工具發牌。隨着駕駛者愈來愈多，警方月前才在新界進行打擊並拘捕多人，繼續放任自流，意外肯定陸續有來。



但奇怪的是，港府一方面視之為不合法，另一方面又對出售活動隻眼開、隻眼閉，准賣不准用，自相矛盾，令人無所適從。無可否認，香港地少人稠，路面狹窄，而風火輪等電動代步工具時速可達二十到四十公里，很容易發生碰撞意外，但正如新加坡的例子，透過登記或發牌制將之合法化，並就其大小、馬力、最高速度、安全裝備等作出規範，至今並無嚴重事故發生。港府開口閉口發展智慧城市，對電動代步工具一刀切禁止是否不合時宜呢？



事實上，隨着創新科技不斷發展，運輸署兩年前亦來湊熱鬧，展開「提升香港易行度顧問研究」，就電動代步工具是否適合在本港行駛作出探討。很可惜，研究復研究、諮詢復諮詢向來是港府施政陋習，有關研究至今十畫未有一撇，最快也要明年中才完成，即使當局有意引入規管制度及推行試驗計劃，恐怕也是數年後的事。「山中方七日，世上已千年」，科技發展不等人，風火輪現在是「潮物」，數年後亦已變成化石，屆時有更新興的電動代步工具面世，港府又如何規管？官僚做事慢十拍，如何追得上時代步伐？



創科潮流，浩浩蕩蕩。港府對創新科技卻一味葉公好龍，寧願少做少錯、不做不錯，擺明與潮流作對。從共享單車敗走香港，到Uber在港運作走入死胡同，在在體現港府抱殘守缺，遠遠落伍於時代。可以說，電動代步工具是否合法化還是其次，發展智慧城市光說不練才是最大問題，長此以往，別說競爭力比不上新加坡，連一河之隔的深圳也是遠遠不如。



當然，這也沒有甚麼好奇怪的，當特首連八達通也不知為何物，「臉書」也是近兩年才接觸，旨意這種官僚推動創新科技，沒有好成績已是預料中事，香港除了被時代洪流所淘汰，恐怕已經沒有第二個結局了。