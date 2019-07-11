甚麼是犯罪呢？



破門闖入立法會大樓，肆意破壞，偷竊電腦資料，這不是犯罪又是甚麼呢？不但觸犯了多條香港法例，且包括重罪！



立法會大樓遭強行闖入破壞的當天晚上，參與者至少有幾百人，警方應該一一追緝拘捕刑審。這群人行事時大部分戴上了口罩眼罩，故意隱瞞自己面貌，是因為他們都知道自己所作之事犯法，害怕將來會被追究，故才要掩飾容貌。但是警察仍有多種方法可以辨認、追緝涉事者，故最佳的還是自知有罪者向警方自首，由於當中有不少人是中學生和未成年，法律上可以照顧他們，更佳的是這些人可告訴警察是甚麼人鼓勵和引導他們參與，有沒有教師涉及其中等，讓警察有更多證據去追緝、追捕主要參與者和策動者。



其中立法會有些議員，在暴民強行闖入立法會大樓後到處破壞時，他們還安然站在暴民中間，有新聞片段為證。他們是參與暴動？是引導帶領暴民去選擇性地破壞？警察好應該約見他們作調查，若涉及犯罪，也好應該拘捕刑審他們。這些所謂議員，在暴民破壞立法會設施，盜取資料時，為甚麼不以身阻攔，保護立法會呢？是他們恥為立法會議員？抑或他們從頭到尾都是與立法會為敵，與香港的法治與民主為敵？不除去立法會的蠹蟲，立法會還會繼續被他們侵蝕和毀壞下去。



假若真的要爭取民主人權法治，為甚麼不可以光明正大，在陽光下爭取？為甚麼要偷偷摸摸地把自己的面貌密密包裹，讓人看不出來？他們做的是偷雞摸狗的、見不得光的事嗎？



隱瞞身份，其實是要對自己所為不負責任。在人家不知道他們是誰時，便可以讓其身上的劣根性爆發出來，不受控制地任意妄為。假若不戴口罩眼罩，人們便可看清其面貌，辨別身份，這些青年、少年還會敢這樣瘋狂衝擊警察、衝擊政府設施，乃至粗言穢語、動手打人嗎？從佔中以來，參與的政治人物都沒遮蓋面容，甘心被拘捕判刑，他們都不迴避。為甚麼現在成千上萬參與者，尤其帶頭的都要隱藏面貌，他們有甚麼難言之隱呢？是收了錢，被人指使，抑或是受僱發動衝擊，本身對政治主張其實並不堅持，不願為政治理想作出犧牲和貢獻？又或者僅為起哄，為求刺激卻不願承擔責任？



示威本是和平的，讓這些隱藏面貌的人主導，便成暴動，其中有極大可疑因素。因此，為制止暴動和不明因素介入示威遊行，警察應要求示威者除口罩眼罩，讓其面容暴露在陽光之下，在社會大眾監督之下。