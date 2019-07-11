林鄭跪低投降後，對香港的管治施政，不但特首和管治團隊之功能形同報廢，香港建制陣營也混亂不堪。行政會議、立法會議、司法領域那點兒本來就不怎麼樣，政治上很是靠不住的所謂「愛國愛港」力量作鳥獸散，或「鬼打鬼」，互相攻訐，或跳船，向反對派表功，討口飯吃。



其中最醜陋的當屬前自由黨主席田北俊。這個本屬港英餘孽，後混進「愛國愛港陣營」，在二十三條立法時臨陣倒戈的政壇「奇葩」，這些年實已被兩大營壘拋棄，成了政治廢電池，但他不甘寂寞，生怕人們忘了當年他立下的背後捅刀子、讓二十三條立法泡湯的「豐功偉績」，又以「在野」之身、「黨內元老」的架勢寫信給現任自由黨主席、行政會議成員張宇人及新民黨主席葉劉淑儀、資深大律師湯家驊辭去行政會議成員職務。他是在「迫使」別人幫他重溫一下自己當年的「壯舉」，為已廢之走肉「抽水」充電，田少以為今次朝廷「支持、理解和尊重」林鄭的跪低投降，大概也就等同肯定了他當年的「反骨」，政治上翻身有望，說不定可以重返自由黨主席之位，重返行政會議，弄好了還可以像當年似的在立法會直選中分到一些反對派選民的殘羹剩票，回到那個已被暴徒們砸得亂七八糟的立法會，舊夢重圓，豈非美哉！



那次「反骨」，朝廷其實已經很討厭這個人。他也風光了沒多久。老實了一陣子，朝廷不計前嫌，委任他「全國政協」，沒多久又忍不住翹尾巴，要在「倒梁」上顯顯身手。結果即被朝廷剝奪「紅頂子」，很是沒趣。然而，這個仇是一定要報的。這不，機會來了，當然要鬧騰，他要感謝林鄭的投降，給了他這樣的機會。



和田北俊借機鬧騰相反的，是號稱建制派第一大黨的民建聯。他們可不敢鬧騰，而是全面龜縮，連慶祝建黨二十七周年的酒會都要取消，生怕「招惹」了反對派及其支持者前來踩場「示威」，壞了林鄭跪低投降擬令「香港恢復安寧」的大計。對此，不知林鄭會否心存感謝，找個機會也捐它個三萬大元？這事不能讓反對派民主黨專美嘛！