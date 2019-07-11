魯迅將中國歷史分為兩個時代：一個是想做奴隸而不得的時代，一個是暫時做穩了奴隸的時代。實際上，中國人尤其是香港人也有兩種：一種是想做奴隸而不得的人，一種是暫時做穩了奴隸的人。日前有一群持BNO的香港人在倫敦乞求居英權，結果只換來英國當局一句「不會修改相關政策」，自討沒趣。反觀赴美乞憐的漢奸黎則獲得高規格接待，既見了副總統，也見了國務卿，簡直飄飄然，好像要升天似的。



由此可見，做漢奸也要論資排輩，並非人人都有資格。那班乞求居英權者顯然就是想做奴隸而不得，而飄飄然的漢奸黎無疑就是暫時做穩了奴隸。香港就是有這麼一些人，既不想做中國人，也不願做香港人，一心一意「歸英歸美」，但往往只是一廂情願，英美從沒有把他們視為自己子民，充其量當成走狗豢養而已。當然，走狗也有高低貴賤之分，低賤的只供驅使，高貴的則可登堂入室。漢奸黎在今次反修例風波中賣力表演，上竄下跳，自然獲得洋主人讚賞，狗餅是少不了的，今次美國之行分明就是邀功討賞之旅。



不過，那些求做奴隸而不得的人也不必太過失望，雖然無法享受當高級走狗的待遇，但只要在香港鬧出一點名堂，也可以像黃台仰和李東昇那樣，獲德國提供庇護，做一名政治難民。再不然，也可以要求台灣收容，與當地大學生一樣，享受「22K」月薪的待遇。如果臉皮厚似黃之鋒之流，隨時還可以獲提名諾貝爾和平獎，即使不能夠光宗耀祖，也足以成為「義士」。



最滑稽的是，據說漢奸黎與美國高官見面時，既談了香港修例風波，也談了一國兩制框架下香港的自治地位，還談了香港人權和兩岸大局，儼然以「影子特首」自居，令人啼笑皆非。外交部駐港特派員公署指這些民族敗類搖尾乞憐，引狼入室，將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。到底何時應驗，不妨拭目以待。