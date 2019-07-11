特首林鄭月娥日前表示修訂《逃犯條例》工作及草案經已「壽終正寢」，引來全城冷嘲熱諷，指其用字不倫不類，更有學者解釋「壽終正寢」意思，認為法律嚴肅課題不適宜用擬人法等修辭手法。



「壽終正寢」一般是指高齡辭世，生老病死，屬人生必經階段，而《逃犯條例》草案本身只是經過一讀階段，現在是「有疾而終」，甚至可以是「夭折」或「暴斃」，絕對是「死於非命」。



其實「有疾而終」還算有始有終，特區很多政策都是「無疾而終」，像董建華推行每年供應八萬五單位，他後來被問起政策未兌現時，不假思索地說沒提起便是取消了，惹起全城嘩然；還有廿三條立法、國民教育等等，不是「束之高閣」便是「胎死腹中」。



特區能夠付諸實行的都是大白象基建工程，像港珠澳大橋及高鐵，原因是庫房有的是錢，政府隨便花費千億都不用眨眼，橫豎用的都是納稅人的錢，用了明年又會乖乖的上繳。故此政府完全不吝嗇，甚至怠於監管，所以香港的基建超支延誤都視作閒事，立法會在建制陣營控制下變了提款機。這部公帑提款機一就是給反對派癱瘓了，一就是給政府當信用卡狂刷卡消費，難有正常運作的日子。



基建帳單還有「短筋」需補救的沙中線仍未埋單，預計數字相當驚人。單是用錢也一塌糊塗，有些政策要用心用腦的便不要寄望這個政府能做甚麼。記憶中上屆政府提出撤強積金對沖，數年後在林鄭政府手中變了政府出更多錢補貼的方案，有真正解決問題嗎？



林鄭上台兩年多了，有甚麼政績交出來？高舉「大和解」旗幟，社會卻反而撕裂得更厲害。特區政不通人不和，三權崩壞，特區高官向反對派一跪再跪，使人懷疑現在是誰家管治香江。病入膏肓的林鄭政府，只靠一口氣吊命，苟延殘喘繼續獻世，離「壽終正寢」之期不遠矣。