自作孽不可活，有史以來民望最低，最不被港人信任的特首林鄭月娥日前終於承認修訂《逃犯條例》工作完全失敗，《逃犯條例》的修訂工作或者這條例草案已經「壽終正寢」。林鄭也許認為這是她吸取教訓後的「吐實」，希望可得到市民的諒解，然後重新上路。但是究竟是誰令到特區政府的管治走向末路，甚至回天乏術？



林鄭上任之初，擺出一副志切興革的姿態，自詡「志不求易，事不避難」，而所謂異於前任的新管治風格，卻是擅專一切，用人唯私，「雞鳴狗盜出其門」，林鄭為首的特區政府原來是庸官廢官的「安全屋」。拔擢知法犯法、徇私枉法的鄭若驊為律政司司長，戕害法治，敗壞官箴。鄭若驊是「修例三人組」之一，負責草擬法例草案，但自修例出事後一直龜縮，不必問責下台；提升「做實事」三字唸唸有詞，實則庸碌的張建宗為政務司司長，成為「能見度」最低的主要官員；留任前朝的財政司司長陳茂波，可是這位負責制訂財金政策，管理逾萬億港元財政儲備、數萬億港元外匯基金及土地基金的「財爺」，目光如豆，缺乏國際視野，對於解決香港經濟面臨的困境，只會人云亦云。最令市民印象深刻的是，去年「庫房水浸」，利民紓困措施漠視基層痛苦，後知後覺的「補漏拾遺」派錢四千元計劃，已跨越兩個財政年度仍未完成，堪稱史上最廢。



三位司長「德不配位」固然不堪，十三位局長率多顢頇無能，又不得人心者，尸位素餐，浪費公帑。至於「參與密笏」的行政會議非官守成員十六人，爾虞我詐，各懷鬼胎，不是唯唯諾諾便是見人講人話，見鬼講鬼話。這樣一個管治團隊，焉能不敗！



在任何一個文明開放的社會，這樣一個政府還可以活下去嗎？林鄭不下台，政府不改組，可以管治下去嗎？林鄭承諾改革諮詢架構，尤其是改革青年發展委員會。反修例以至反政府運動波瀾壯闊，主要是九十後千禧後世代自覺覺他，鼓動風潮，造成時勢，林鄭如今才猛然醒覺，聲稱要做好青年政策，加強溝通，恐怕為時已晚。



林鄭重申不會辭職，因為特首辭職不簡單，希望市民給予機會讓她繼續為市民服務。也有人知其然而不知其所以然，引用「悟已往之不諫，知來者之可追。實迷途其未遠，覺今是而昨非。」這幾句話來為林鄭緩頰，既然幡然悔禍，就讓她重新出發吧！殊不知《歸去來兮辭》正是陶淵明不為五斗米折腰，辭官歸田園之作，表達了他對黑暗官場的厭惡，讚美農村的自然景物和勞動生活，顯示歸隱的決心。香港特首不能自動辭職，那就等北京主子發落吧！