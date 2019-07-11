反對派藉反修訂《逃犯條例》掀起連場政治風暴，林鄭一跪再跪三跪，依然未能擺平，漢奸黎可謂「居功至偉」。在他吹雞下，政客瘋狂攪局，爛果報不斷洗腦，成功將條例妖魔化並挑起仇警情緒。如今香港三日一小亂、五日一大亂，社會無日安寧，老美看見一眾洋奴漢奸賣力表演，老懷安慰矣。



果不其然，漢奸黎洋洋得意地跑到美國領狗餅，先後覲見國務卿蓬佩奧和副總統彭斯，討論反修例情況和香港的自治地位云云。看來在洋主子撐腰下，漢奸黎把自己當成香港特首，香港更成為美國第五十一州。做漢奸做到如此明目張膽，汪精衞倘若泉下有知，都要寫個服字。



必須指出，漢奸黎以往只被過氣官員或小小參議員接見，今次「有幸」得見白宮第二、三號人物，擺明立下大功，令洋主子非常滿意。誠然，以漢奸黎為首的反對派成功將顏色革命帶來香港，弄至三權失效，警權受辱，港府兵敗如山倒，以往未竟全功的反華大業，一場反修例風暴竟輕易達到，洋主子喜出望外，自然要論功行賞，好讓漢奸們前赴後繼，更出力賣港求榮。



儘管外交部對此表示強烈不滿，既要求美方「立即停止錯誤言行，不要在錯誤的道路上愈走愈遠」；又直指「黎智英是甚麼人、一貫持甚麼立場、在香港社會扮演甚麼角色，美方心知肚明」，「排着隊會見黎，是別有用心」，語氣不可謂不重，反應不可謂不大。但正如普京所說，沒有實力的憤怒並無意義，單是嗌破喉嚨而沒有反制，外部勢力只會愈來愈猖狂。



任何人都知，當局一日不將反中亂港集團嚴懲，一日不將禍首繩之以法，香港永無寧日。漢奸黎挑起反修例風暴，指揮策劃佔中，涉刑恐東方報業集團記者，罪行罄竹難書，偏偏律政司視若無睹，甚至連政治黑金案都放生。如此顛倒是非，黑白不分，洋奴漢奸禍港愈來愈起勁，何足為奇！